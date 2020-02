Sor Juana en las letras de Saúl Rosales

Si hay alguien que se sumerga en el mar de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y se someta a la experiencia de su prosa y su poesía, y aún más, se esfuerza en democratizar su intelecto, es Saúl Rosales, escritor lagunero de gran trayectoria literaria que presentará el próximo 26 de febrero su libro Dichos de Sor Juana, el cual fue financiado por él mismo con la clara intensión de seguir divulgando la palabra de esta gran filósofa de habla hispana.

Con la nueva publicación en sus manos, Saúl Rosales adelantó que un tercer compendio sobre Sor Juana se encuentra cocinando en el Archivo Municipal de Torreón, el cuál augura será el último, y esto no porque ya no tenga más que escribir sobre ella, más bien es por la falta de fondos para hacerlo. Recordó que el primero titulado Sor Juana La Americana Fénix, fue respaldado por la Universidad Autónoma de Coahuila, lo cual en su voz, fue todo un honor para él.

"Yo quisiera poder seguir escribiendo sobre Sor Juana, el problema es que ya no lo voy a poder hacer porque todavía este (libro) me lo pude publicar, es edición de autor con fondos de cuando tuve buen trabajo con buen sueldo en la Biblioteca Municipal, entonces como ya no tengo buen ingreso es probable que ya no pueda seguir publicando libros sobre ella".

Pero su estudio y su acercamiento no cesa. Acude a las letras de la escritora de forma frecuente. "Por que es un manantial inmenso de sugerencias para cualquier lector".

El objetivo central de materializar su mirada de Sor Juana a través de estas publicaciones es democratizar el intelecto de la autora y que la población tenga un fácil entendimiento de sus obras. "Lo que pasa es que es cierto, tiene el problema de que su prosa, que aunque fuera prosa natural de su tiempo que es del siglo XVII, aún es un tanto problemática, y aumenta el problema que ella quiso escribir como Luis de Góngora. Eso le hace sentir a la gente que es difícil".

Saúl Rosales asegura que tras varias lecturas, cualquier persona se puede familiarizar con los textos de la llamada Décima Musa, solo dijo, hay que estar consientes de que se necesita un cierto nivel de concentración y justamente acude a su compendio para ejemplificar sus palabras con un dicho publicado que reza "No puede haber ciencia/ donde no hubiere atención", estrato de una de las obras de la escritora mexicana.

"Son fragmentos de sus obras más amplias, que justamente son propicios para presentarlos como dichos y quise presentarlos como esto porque me interesa que la gente se acerque sino con la misma pasión que yo, si con un poco de curiosidad a Sor Juana y yo creo que los dichos son suficientemente transparentes, como para decir a 'voy a leer a Sor Juana porque si dice eso, voy a leer otras cosas interesantes de ella'".

Sobre la estructura de este último libro, Saúl Rosales comentó que lo conforman 146 dichos, los cuales son acompañados de una reflexión que él hace sobre los mismos, ocupando una página cada dicho.

Así mismo, recordó que cada domingo en las páginas de este diario se pública uno, por lo que invita a los lectores a buscarlo en la página dedicada a cultura.

"Cada domingo sale en el Siglo de Torreón, porque un diario es un medio de masas, el libro ya no lo es tanto, lo fue en un tiempo pero ya no lo es tanto. Entonces publicar en un medio de masas estos breves pensamientos de Sor Juana quizá la hagan sentir accesible a esa masa que merece que uno la auxilie en el conocimiento".

Aseguró que aún tiene un almacén surtido de estos refranes que estarán apareciendo en el periódico cada domingo y otros que ya se encuentran impresos en su libro que será presentado el próximo 26 de febrero en el Museo Regional de La Laguna en punto de las 7:30.

Por último, insistió que con esta publicación busca que "la sociedad pueda acercarse no a una palabra rebuscada de Sor Juana, sino a una palabra sencilla".

"Sor Juana además de ser la gran escritora, es un valor nacional, es una inteligencia grande, una inteligencia revolucionaria en la literatura y en las actitudes humanas, una inteligencia revolucionaria como integrante de la comunidad religiosa más potente, más poderosa y temible que es la iglesia católica en su época", concluyó.