Redoblan vigilancia en presa La Boquilla

Alrededor de 350 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército tomaron el control de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, ante el riesgo de que productores agrícolas acudieran a manifestarse.

Desde la tarde del martes, unos 200 efectivos de las fuerzas federales arribaron a los accesos de la presa, provocando un lapso de fuerte tensión entre los productores y legisladores locales, que estuvo a punto de derivar en un enfrentamiento.

En diciembre pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció su intención de que Chihuahua entregara agua a Tamaulipas a través del afluente del río Bravo y no sólo a Estados Unidos, como lo marca el Tratado de Límites y Aguas de 1944; no obstante, la dependencia indicó que en todo momento se priorizaría el diálogo con los productores, a fin de dar certeza a los ciclos agrícolas.

Luego de la tensión que se vivió el martes en las inmediaciones de La Boquilla, la Guardia Nacional y el Ejército se retiraron de la zona; sin embargo, alrededor de las 5:00 horas del miércoles, los 200 elementos y otros 150 que arribaron durante la noche volvieron a la presa para tomar el control de los accesos.

Ante ello, el gobernador del estado, Javier Corral, indicó que sostendría una reunión con la titular de Conagua, Blanca Jiménez, para analizar alternativas de cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas, y garantizó total apoyo a los productores de la entidad.

El mandatario señaló que el pago puede hacerse con los escurrimientos naturales de las lluvias que se registren en la entidad durante los próximos meses y afirmó que existe plena intención de colaborar para que el país cumpla con dicho pago, pero, aclaró, no se puede poner en riesgo el derecho del agua a los agricultores y productores de la entidad.

"Lo que ahora se pide es inadmisible; se reconoce que ahora se deben como 600 millones de metros cúbicos de agua, pero quieren sacar mil millones de La Boquilla. Yo siento que más que una presión del gobierno de Estados Unidos hoy, se lo dije al Presidente, hay una presión, más bien, de otros estados sobre el agua de Chihuahua", explicó.

El legislador federal por Chihuahua, Mario Mata, aseguró que la presencia de las Fuerzas Armadas "representó una clara provocación hacia los usuarios del distrito".

La Conagua indicó en un comunicado que la situación que se presentó en La Boquilla se derivó de que en días pasados, personas ajenas a estas instalaciones forzaron la entrada a la presa Luis L. León, rompiendo los candados y tomando parte de las instalaciones.

"Debido a que las presas son instalaciones de seguridad nacional y de alta complejidad técnica, se solicitó la intervención del Ejército y la Guardia Nacional, a fin de resguardar su seguridad y operación".

"México cumplirá con tratado". El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene que cumplir con este acuerdo o, de lo contrario, podría haber un conflicto internacional.

"Aprovecho para informarle a agricultores, productores, ciudadanos de Chihuahua, Nuevo León y de Tamaulipas, que necesitamos cumplir con el acuerdo de agua que se suscribió, que se firmó con el gobierno de Estados Unidos en 1944.

"Siempre se ha pagado lo que le corresponde a México, siempre, y no lo vamos a dejar de hacer, porque no queremos un conflicto internacional. Los acuerdos se cumplen. Si tenemos firmado un tratado, tenemos que cumplir. Está vigente el tratado y tenemos que cumplir con los términos, porque si no cumplimos, entonces será motivo a una acción de otro tipo. No podemos nosotros incumplir un tratado internacional. Imagínense", indicó el Presidente durante la conferencia matutina.

El Mandatario indicó que los técnicos de la Conagua le aseguraron que sí hay el agua necesaria. "Explico todo esto porque hay, repito, mucha politiquería; ahora sí que están queriendo llevar agua a su molino".

Adelantó que próximamente podrá dar más información sobre este tratado, pues, de acuerdo con los especialistas, el tratado no es inequitativo para México.