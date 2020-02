Hoy se decide adhesión al Insabi: Miguel Riquelme

Hay disposición, pero se debe analizar si traerá beneficio en otros temas de salud o quedará igual que el esquema anterior, dijo el mandatario.

Durante su visita a Cuatro Ciénegas, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que mañana jueves decide si se integra o no al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Dijo qué hay disposición de Coahuila por participar, pero indicó qué hay que analizar si beneficiará o no a la población.

"Queremos verificar en los anexos; garantizar la participación económica para poder subsanar temas de salud en Coahuila, de otra forma sería absolutamente lo mismo que nosotros siguiéramos con el esquema anterior" sostuvo el jefe del ejecutivo.

Explicó que en el transcurso de este miércoles, era esperado el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila, procedente de la Ciudad de México, "y muy probablemente ya mañana (jueves) estaríamos tomando la decisión si Coahuila participa o no en el Insabi", dijo el mandatario estatal.

Agregó qué hay voluntad de entrar al nuevo sistema de Salud, "sin embargo si no tenemos subsanados algunos de los temas que realmente deben ser apoyados por la federación, por su tema añejo porque además hay costo para el estado, como lo es la basificación de alrededor de mil 600 plazas, si no se toma en cuenta, la realidad es de que Coahuila estaría valorando, revisando si se adhiere o no al Insabi" sostuvo.

El mandatario explicó que la fecha fatal ya venció, pero el gobierno estatal continúa analizando la posibilidad, en busca de una integración que beneficie a la entidad.