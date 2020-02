Conmemoran en Mayrán, Coah., el 144 Aniversario de la Trágica muerte del patriota general Jesús González Herrera

Este pasado lunes 27 de enero de 2020, se conmemoró en la cercana comunidad ejidal de Mayrán, Coahuila, el 144 Aniversario del infausto fallecimiento del ameritado y valeroso patriota nativo de Viesca, Coah., general Jesús González Herrera, de reconocidos antecedentes como defensor de la gente del pueblo y en su momento de las instituciones de la nación, sin más interés que su amor por la legalidad y un acendrado compromiso por nuestra nación.

Fue el caudillo que encabezó a sus hermanos Viesquenses en contra del indigno, perverso y ofensivo trato que les infligía el latifundista Leonardo Zuloaga Olivares, propietario de la Hacienda de Santa Ana de Hornos, quien contaba con el apoyo decidido del gobernador de Nuevo León Santiago Vidaurri, en contra de los habitantes del área de Matamoros de La Laguna, Coahuila. Afirmando que sus tierras le pertenecían, lo que no reconocía el gobierno de la república y le daba su respaldo al general González para que pudiera defender a los matamorenses, lo mismo hacía el dueño de la Hacienda de Santa Rosa de Lima (hoy Gómez Palacio) don Juan Ignacio Jiménez, que había sido socio del señor Zuloaga, pero se separaron por diferencias de negocios y por el carácter arbitrario de Zuloaga. Conociendo los favorables antecedentes del general González Herrera, que le habían sido informados por el general Patoni, quien junto con don Juan Ignacio Jiménez prestaban ayuda a dicha persona en las frecuentes diferencias con el latifundista de Santa Ana de Hornos, lo que les ganaba el malestar del gobernador neoleonés Vidaurri, intervencionista a ultranza quien ya se había anexado al Estado de Coahuila en 1856, haciendo gala de ilegalidad e impunidad, acción que fuera corregida por el Presidente Juárez emitiendo un decreto el mes de febrero de 1864 para separar a Nuevo León de Coahuila, restaurando a este último su carácter de Estado Libre y Soberano

En el arribo del Presidente Juárez a la Comarca Lagunera, al frente de la República Itinerante, combatiendo a los invasores franceses, se hospedó en Viesca en casa del citado general, y el 28 de agosto de 1864, se convocó en ese lugar a reunión de jefes militares que acompañaban al Benemérito, y en referencia a la pugna en contra del latifundista manifestó el señor Juárez “…no es justo ni conveniente que un pueblo se perjudique por el interés de un particular…” en referencia a la maligna actitud de Zuloaga.

El Estado de Durango y su gobernador general José María Patoni, convertidos en la gran retaguardia de respaldo a la República Itinerante, acarreaban a su causa a los fieles y leales servidores al supremo gobierno para fortalecer su frente de guerra, confiaron plenamente en la valentía e integridad del general González Herrera, decidiendo el Presidente Juárez confiarle la custodia de los Archivos de la Nación, a fin de aligerar su marcha y facilitar el combate contra el invasor. El general González comisiona para esa delicada tarea a un grupo de patriotas de “El Gatuño” (hoy Congregación Hidalgo de Matamoros Coahuila) esos valiosos mexicanos, juraron al presidente proteger a costa de sus vidas, los mencionados archivos, los que fueron escondidos en la Cueva del Tabaco (hoy de los Supremos Poderes) realizando con entrega, abnegación y sacrificio, una inmensa epopeya que quedaría grabada entre las páginas más gloriosas de la historia de nuestro terruño y sus nombres consignados en el altar sagrado de la Patria entre esos valientes figuraba don Juan de la Cruz Borrego, Marino Ortiz, Ángel Vicente y Andrés Ramírez, Julián Argumedo, Francisco, Julián y Guillermo Caro, Epifanio, Ignacio, Sabino y Telésforo Reyes, Diego de los Santos, Leonardo Ibarra, Mario L. Orduña, Guadalupe Sarmiento Manuel Arreguín, Gerónimo Salazar, y Mateo Guillén.

Después de haber conocido parte de la excelsa trayectoria del general González Herrera, regresamos al motivo de esta crónica, el justo homenaje a su memoria en el poblado Mayrán, Coahuila el pasado día 27 de enero de 2020, relatando detalles de su muerte en el rancho de la Concepción, ubicado por el rumbo de la actual Universidad Iberoamericana de Torreón, donde antes era el paso del Río Nazas de Coahuila a Durango, que entonces popularmente se conocía del rancho La Chona a San Sebastián, Dgo., en ocasión de que los Herreristas trataban de escapar de sus enemigos, buscando la protección que siempre tuvo en la Hacienda de Santa Rosa de Lima, sin conseguirlo al haber sido alcanzado en franca desventaja del terreno y la superioridad numérica de los contrarios cumpliendo órdenes de don Evaristo Madero, alarmado por el pronunciamiento político de Herrera, fuerzas al mando del ex Coronel Doroteo Rosales, junto con Toribio Regalado, quien al derrotarlos los masacraron vilmente, ya que rendidos y de rodillas, algunos de ellos imploraban consideración sin obtenerla y en un cuadro desgarrador y terrible, recibían como única respuesta, ¨qué quieres balazo o sablazo¨ y así fueron sacrificados con toda felonía. El cuerpo masacrado del general Jesús González Herrera fue rescatado por gente leal para conducirlo a Viesca su tierra natal, pero las malas condiciones del cuerpo no les permitieron hacerlo. Exhumándolo en el poblado Mayrán, donde permanece al abrigo y protección, noble y generosa, de los habitantes de esa patriótica comunidad, que en forma respetuosa y solemne, conmemoran cada año el aniversario de su muerte, con una sentida ceremonia cívica y una visita a su tumba en el panteón de la comunidad, en una ejemplar actitud de los campiranos del lugar, del magisterio y alumnado del lugar, el comisariado ejidal y la presencia de los cronistas de las ciudades laguneras, reconociendo el servicio a la patria de ese excepcional personaje que no ha sido debidamente valorado por la historia nacional, al igual que todos los que participaron en esa notable jornada de nuestra patria.

Recientemente un grupo de distinguidos matamorenses están encabezando acciones ante el gobierno del país, para que se atienda y dignifique la zona de la Cueva del Tabaco y se reconozca la sacrificada y ejemplar actitud de nuestros hermanos laguneros, que ofrendaron su vida para salvaguardar los sagrados Archivos de la Nación, cumpliendo con la encomienda que les hiciera el Patricio don Benito Juárez García, salvador de la patria y de nuestra libertad.

