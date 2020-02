VIRAL: Coyote sorprende al esperar a su 'amigo' tejón para atravesar un túnel

El material que filmó Russ McSpadden, en un túnel bajo una carretera en California, EUA, muestra al can esperar unos segundos a las afueras del conducto hasta que llega el animal más pequeño, para ingresar junto con él.

El fotógrafo señaló al portal Evening Standard, que no es raro ver a ambos animales juntos, ya que suelen cazar a pequeños roedores gracias a la habilidad del coyote en la superficie y la subterránea del tejón para acorralar a sus presas.

A coyote and a badger use a culvert as a wildlife crossing to pass under a busy California highway together. Coyotes and badgers are known to hunt together.



Peninsula Open Space Trust pic.twitter.com/oS9BL5JOoK