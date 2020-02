VIDEO: Se enoja porque su auto no arranca y lo incendia

En Argentina, un hombre identificado como Matín, se hizo viral por quemar su automóvil luego de que éste no quisiera arrancar.

Vecinos del lugar llamaron a los bomberos y a la policía para atender el incendio, pero el hombre se mostró sorprendido pues aseguró que fue su decisión quemarlo.

“Apareció la policía, la televisión y no entendía por qué. A mí no me servía y lo prendí. Nada más”, señaló.

Además, comentó a las autoridades locales que tomó la drástica decisión de incendiarlo ya que no tiene empleo, ni dinero para llevarlo a un mecánico.

En cuanto a su transporte, afirmó que de ahora en adeltante usará su bicicleta, pues ésta le resulta mas económica y eficiente.