VIRAL: Conmueve 'despedida' de pareja de ancianos infectados por el coronavirus

De acuerdo con el usuario que compartió el video en Twitter, la pareja tiene alrededor de 80 años de edad y se encuentran hospitalizados al haber dado positivo a la infección por 2019-nCoV.

En el material se aprecia a ambos recostados en sus camillas, uno al lado del otro, mientras el hombre hace lo posible por acercarse a su pareja para acariciar su mano y dedicarle unas palabras. A su vez, la mujer intenta hablar pero su condición no se lo permite.

El emotivo momento ha sido retuiteado más de 18 mil veces en la red social.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet pic.twitter.com/GBBC2etvV9