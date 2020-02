Vio algo raro en la ventana de enfrente pero no era lo que creía

Una mujer de pronto se asomó por la ventana de su trabajo y encontró que había una figura de una señora en la casa de enfrente. Horas después, esta persona seguía ahí, sin moverse, lo que hizo a la mujer sospechar.

Para su sorpresa, no se trataba realmente de un humano, sino una impresión en cartón, a tamaño real, de la actriz Judi Dench, detalla el diario Mirror.

Esta mujer entonces compartió la historia con su amiga, la cantante británica Amy Macdonald, quien publicó a través de Twitter.

“Mi compañera estaba en el trabajo y notó a una mujer parada en la ventana en uno de los pisos de enfrente. Realmente no pensó nada. Pensó que era solo una mujer disfrutando de un café mientras miraba por la ventana. Comenzó a preocuparse un poco cuando pasaron las horas y esta mujer no se había movido. Ella fue a ver mejor. Ouch, era sólo un recorte de cartón de Judi Dench. A la persona que vive en este piso. Hoy nos has dado la mejor risa", escribió Amy.

DA.