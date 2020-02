ConLosPuentesNo; llegan los memes sobre la propuesta de AMLO

Durante su habitual 'mañanera', AMLO recordó que este día se conmemora el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resaltando el hecho de que pese a que el día se tome como feriado, estas celebraciones a veces quedan en el olvido.

Por ello propuso que se eliminen los 'puentes' escolares, con el fin de fortalecer la memoria histórica.

Por supuesto, la red no tardó en verse invadida por memes respecto a dicha situación, bajo el hashtag #ConLosPuentesNo.

Vamos a quemar a AMLO para que no quite los puentes vacacionales. #ConLosPuentesNo pic.twitter.com/2c0BQz9ZCh

Los puentes benefician el turismo interno y la economía, no? Pero bueno a mí no me digan nada, yo voté por el bronco. #conlospuentesno pic.twitter.com/MLsYkGlIgP