Youtuber es arrestado tras bromear en un avión diciendo que tenía coronavirus

Con el fin de volverse viral en la red, James Potok, quien posee más de 34 mil seguidores en su canal de YouTube, se le ocurrió que hacer una broma relacionada con el letal virus, en el vuelo en el que viajaba con dirección a Jamaica desde Toronto, Canadá, sería una buena idea para atraer público a sus redes sociales. Recoge Gizmodo.

"Me pare y sólo dije: ¿Puedo llamar la atención de todos? Acabo de regresar de la provincia de Wuhan", comentó Potok a Global News.

Sin embargo, la reacción del personal del vuelo 2702 de WestJet, no fue la esperada, pues según declaraciones de estos, inmediatamente prosiguieron a cumplir el protocolo de seguridad establecido, colocando una mascarilla y guantes protectores al hombre.

Pese a que el joven confesó que todo era una broma y que sólo quería grabar las reacciones de los pasajeros para su canal, el vuelo se vio obligado a regresar a Toronto para proseguir con la revisión médica necesaria, la cual ya había sido realizada antes de iniciar el viaje. Según comentó la aerolínea en declaraciones a la policía.

Por su puesto, las reacciones molestas por parte del resto de los pasajeros al saber que tendrían que regresar al lugar de origen,no se hizo esperar, compartiendo por medio de sus redes sociales lo ocurrido y refiriéndose a James como un 'idiota' que sólo buscaba popularidad para su cuenta en YouTube.

WestJet flight to Jamaica was turned around halfway there when a 29 year old man announced that he had the Corona Virus ... It appears to be a prank ...250 passengers were standed in Toronto as well as others in Montego Bay , Jamaica pic.twitter.com/obscZav4FJ