Gobierno federal invierte más de 21 mil mdp en programa La escuela es nuestra

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, informó sobre la puesta en marcha del programa La Escuela es Nuestra, con la integración en la primera etapa de 25 mil 236 Comités Escolares de Administración Participativa, integrados por los padres y madres de familia.

“En el programa La Escuela es Nuestra, se hacen llegar los recursos de manera directa, son administrados por los comités de la propia asamblea escolar. Ellos revisan qué trabajos habrán de realizarse con conocimientos ancestrales, en una actividad comunitaria”, explicó al señalar que en esta primera etapa se trata de darle prioridad a los planteles localizados en las zonas más marginadas del país.

El funcionario federal añadió que los más de 25 mil comités constituidos a la fecha han recibido 21 mil 407 millones de pesos y en una segunda etapa, en el 2021, el presupuesto será de 22 mil 854 millones, para 79 mil 474 planteles.

Refirió que en el 95 por ciento de los casos, la tesorería es ocupada por mujeres porque ellas manejan mejor los recursos y se elimina la corrupción.

Ya está garantizada la aportación del gobierno federal, indicó el secretario, al explicar que 26 mil 210 planteles ubicados en mil 363 municipios entraron a la primera etapa.

Moctezuma Barragán indicó que todas las escuelas contarán con los expedientes, con toda la información que se dará a conocer en el periódico mural del propio plantel, tendrán fotografías de todo el comité, las fotografías de la infraestructura y de las obras terminadas.

“Además, contarán con el manual paso por paso, el ABC de La Escuela es Nuestra, para que tengan información precisa de cómo operarlo”, añadió el funcionario quien expuso que 80 por ciento de los planteles son escuelas indígenas localizadas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua, Durango, Michoacán, entre otros.

De acuerdo con el diagnóstico de las escuelas que están siendo atendidas en esta primera etapa, 52 por ciento no cuentan con agua potable, 78 por ciento no tienen drenaje, 92 por ciento no disponen de Internet, y 21 por ciento carecen de energía eléctrica.

Asimismo, 77 por ciento de ellas no cuenta con oficinas administrativas, 16 no tienen sanitarios, 91 por ciento no disponen de aula de medios, 40 por ciento no están cercadas, 86 por ciento de ellas no cuenta con biblioteca, 50 por ciento carece de un patio cívico y 67 están sin canchas deportivas.

Todas esas necesidades serán priorizadas por los propios comités para determinar cómo se invertirán los recursos distribuidos de acuerdo a la cantidad de estudiantes, 150 mil pesos para quienes tengan hasta 50 alumnos, 200 mil de 51 hasta 150, y medio millón de pesos para quienes tengan más de 151 alumnos.