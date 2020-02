LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

TODAVÍA HAY LATÍN

El latín era el idioma de la antigua Roma y pertenece a la familia de los lenguajes indoeuropeos; dio lugar al nacimiento de las lenguas romances que se llaman así precisamente porque proceden de los romanos.

Aunque se supone que el latín es una lengua oficialmente muerta, seguimos utilizando una gran cantidad de expresiones para darle más fuerza a lo que decimos.

Veamos algunas de esas expresiones que han permanecido vigentes a través de los siglos. Una de ellas dice Vox populi, vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, una forma de decir que hay que cumplir la voluntad del pueblo, porque es como si fuera un mandato del Ser Supremo, la cual no puede dejarse de lado.

Verbi gratia significa "por ejemplo" y el Vademecum es un libro o texto en el que viene la información completa acerca de un determinado tema. Es un término muy usado en medicina y farmacéutica y se refiere al libro que consultan los profesionales en esa rama de la ciencia para saber lo que van a recetar para curar determinada enfermedad y según los síntomas que presenta. La palabra vademécum podría traducirse literalmente como "anda, ven conmigo".

Sine qua non es otra usual expresión latina que indica una condición indispensable para que algo suceda. Sine qua non es esa condición "sin la cual no" puede darse el resultado deseado.

Con frecuencia me preguntan acerca de la palabra sic que algunos creen que es una abreviatura, pero no. La palabra sic es latina y significa "así". Se incluye en un texto para indicar que se está transcribiendo éste literalmente, para que no se crea que es algo que dice por ejemplo el entrevistador sino algo que dijo tal cual el entrevistado.

Cuando se hace referencia a algo de alguna persona que ya murió, se dice que es post mortem, que significa "después de muerto" y la expresión per cápita, significa "por cabeza" y se entiende que es referente a algo que se expresa "por individuo".

Flagrante delicto es una expresión que se aplica a la persona que es descubierta en el momento mismo de cometer un acto delictivo.

Mayó de la Cueva: ¿A qué se refiere la palabra chilpayate?

Chilpayate es un bebé, un niño pequeño.

