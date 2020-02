Trump no estrecha la mano a Pelosi durante discurso en Congreso

En el video que se ha viralizado en redes, se ve al mandatario entregar un par de carpetas al vicepresidente de EUA, Mike Pence y a Pelosi, de pie detrás de Trump.

Se observa que Pelosi recibe la carpeta y luego extiende la mano a Trump para saludarlo. El mandatario sólo le entrega el documento y se voltea de frente al auditorio. No está claro si Trump ignora a Pelosi o sólo fue un descuido.

El de este martes, es el tercer discurso que Donald Trump rinde en el Capitolio durante su gestión.

As he walked to the podium for his address, President Trump did not shake Speaker Nancy Pelosi's hand, although it was unclear whether it was an intentional snub https://t.co/UOJyqNXas1 pic.twitter.com/hxW5J0LKib