Recorte a pensiones 'fake news' de adversarios: Dolores Padierna

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, aseguró que resultó "fake news" la supuesta reducción de pensiones a trabajadores jubilados con la ley vigente en 1973. Atribuyó esa estrategia de "inventar mentiras o contar medias verdades" de la oposición "para atacar" al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "en su afán de demostrar" que es ineficaz y va contra los derechos de los trabajadores.

"El supuesto recorte a las pensiones en realidad se refería a la tercera vez que la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre algunas demandas de trabajadores que pertenecen a una generación de transición, que se jubilaron con la ley de 1973 y pretendían obtener los beneficios de la ley de 1997".

Indico que como dijo el director del IMSS, Zoé Robledo, se seguirán calculando las pensiones en ese modelo de transición en 25 salarios mínimos y "que no se rasura nada ni hay recálculo ni disminución de las pensiones". Mientas tanto la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle, reconoció que efectivamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las pensiones topadas en 10 salarios mínimos "no es responsabilidad de la 4T", sin embargo pidió al gobierno y la mayoría de Morena "impulsar un verdadero sistema de pensiones para garantizar un retiro laboral digno".

A los legisladores "nos toca proponer una alternativa, que sea en salarios mínimos, no Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y pensiones no gravadas. Debemos revisar detenidamente la legislación y los convenios internacionales en la materia", planteó Tagle. Demandó que las pensiones no sigan criterios de recorte para "ahorrar" recursos al gobierno.

"El retiro de millones de mexicanos no puede comprometerse ante el discurso de austeridad y de eliminación de privilegios", por lo que urge revisar el sistema de pensiones en nuestro país considerando el principio pro-persona, la normatividad y los tratados internacionales, demandó.