PETA pide que no llames 'mascota' a tu perro, pues puede ser 'ofensivo' para él

Según comentó la mujer en una entrevista para Good Morning Britain, lo correcto es referirnos a nuestros animales como 'compañeros', para que no marque una relación de 'posesión'.

"Muchas personas en casa que tienen perros o gatos se refieren a ellos como mascotas, resaltando que son sus dueños, lo que implica que los animales son una posesión", indicó White.

De acuerdo a las palabras de la activista, el propósito de esta petición es diferenciar la relación entre un ser vivo que puede ser un 'compañero', a un 'objeto' que puede ser parte de la decoración o estar a nuestro servicio para cuidar el hogar.

Por otra parte recalcó que según un estudio realizado en el 2011, llamar y tratar de 'mascota' a los animales, puede afectarles emocionalmente.

