'La 4T no podría caer más bajo'; #LordMeBajo se defiende en redes sociales

Tras los acontecimientos ocurridos durante el viernes, con un pasajero y su familia que decidió abandonar el vuelo en el que viajaría a Tabasco, debido a que también era abordado por AMLO; éste apareció por medio de redes sociales para defenderse de las acusaciones que han levantado en su contra.

Identificado como Francisco Javier Quiroz Sandoval, mejor conocido como 'lord mamón' o 'lord me bajo' en redes, apareció por medio de Twitter para responder a las acusaciones hechas contra él, entre ellas las que aseguran que lo ocurrido 'fue armado', 'que estuvo preso' y que 'la aerolínea en la que viajaba le regalaba vuelos'.

Por supuesto, Sandoval no se quedó cayado y respondió a los políticos Citlalli Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Simón Levy, quienes hicieron las acusaciones.

Ah, ya entendí.

El señor se bajó por pudor.



¿Cómo iba a viajar en un avión con un presidente honesto si él trae tantas investigaciones?



Un sector de la derecha está fuera de sí: lucran políticamente con la salud, con la seguridad y ahora esto, otro montaje... https://t.co/0W24Fidy5H — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) February 1, 2020

"¡Vaya momento para volver a Twitter! Lo hago para aclarar que NO trabajo para Aeromexico ni me regalan vuelos. Tampoco tengo antecedentes penales Simón Levy, senadora Citlalli Hernández y de una vez Fernández Noroña. Podré ser #LordMeBajo, pero la 4T no podría caer más bajo", agregó Sandoval.

¡Vaya momento para volver a Twitter!



Lo hago para aclarar que NO trabajo para @Aeromexico ni me regalan vuelos. Tampoco tengo antecedentes penales (@SimonLevyMx,

Cenadora @CitlaHM y de una vez @fernandeznorona).



Podré ser #LordMeBajo, pero la 4T no podría caer más bajo. — Francisco Javier Quiroz Sandoval (@FJQuirozS) February 3, 2020