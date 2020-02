VIRAL: Contrata espectacular para exponer los mensajes de su amigo ebrio

Fue a través de su canal de Youtube, en el cual tiene más de 15 millones de suscriptores, donde compartió la cómica broma que decidió realizarse al joven.

"Déjame acurrucarme contigo, contesta... ya me perdí el amor hacia ti", escribió.

David contrató un gran espectacular en la ciudad de Los Ángeles, California y colocó la captura de pantalla de los mensajes junto a una fotografía de Todd Smith, el responsable.

Al enseñarle lo que había hecho, el joven saltó y pidió que lo retirara entre risas.

Para rematar con la broma, Dobrik expuso que su asistente también había contestado los mensajes, por lo que aseguró que ella seguía en ser expuesta.

My friend has been drunk texting my assistant so I printed his texts out and put them on a billboard pic.twitter.com/4cPmerX0N4