Joven regala a sus padres adoptivos una casa de ensueño

Un joven ha conmovido a internautas, gracias a que obsequió a sus padres adoptivos una casa de ensueño como una manera de compensar todo lo que hicieron por él desde que quedó a su cuidado.

Residente de Filipinas, Jayvee Lazaro Badile II, compartió por medio de Facebook fotografías de la anterior residencia de su familia, la cual debido a su condición económica, carecía de ciertas instalaciones y muebles.

"Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no era una vida buena. No teníamos una buena cama, un comedor o un baño. Ahora que tengo la oportunidad de devolver a ellos lo que hicieron por mí, me aseguraré de que vivan mejor de lo que jamás pudieron imaginar", escribió Jayvee.

Según recogen medios internacionales, el joven que ahora se ha convertido en un exitoso gerente de ventas de una empresa de seguros, consiguió regalarle una casa grande con todas las comodidades a su familia.

"Finalmente, a través del trabajo duro, valentía y fe, he proporcionado un hogar más grande para mis padres y toda mi familia. Siete dormitorios, tres pisos, cuatro baños, totalmente con aire acondicionado y un candelabro de techo alto. Esto es exactamente lo que soñé para mi familia adoptiva", detalló añadiendo fotografías de la nueva casa donde celebró el Año Nuevo con sus padres y hermanos.