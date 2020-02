Anuncia AMLO 'tercera llamada' para el avión presidencial; rifa sigue en pie

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el avión presidencial se rifará si esta semana no surge un comprador.

"Voy a utilizar estos tres días para decir 'tercera llamada, tercera llamada', porque si no (lo compran), va la rifa (del avión presidencial). Ya estamos resolviendo", dijo el mandatario, quien anunció que próximamente tendrá una reunión con empresarios para plantearles la idea.

En caso de que se realice la rifa, lo cual consideró como "muy posible", López Obrador reconoció que lo más probable es que el ganador del avión presidencial lo venda, por lo que dijo que ya se analiza la creación de un fideicomiso.

"No me gustaría que alguien que recibiera tanto dinero destruyera su vida o la de su familia y tengamos que cargar con eso", afirmó el presidente, agregando que en cualquier caso, se buscará no malbaratar el aparato.

"En caso de que lo quiera vender (el ganador), que se designe un monto a partir de un avalúo, para que no se remate", señaló el titular del Ejecutivo federal.