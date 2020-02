Fuera de juego

Las Rayadas de Monterrey se coronaron campeonas del futbol femenil en su edición Apertura 2019, misma travesía que semanas posteriores conseguiría el cuadro varonil, pero que en realidad demostró la desigualdad que existe aún en el balompié mexicano entre elementos de una misma institución. Mientras los jugadores del cuadro regiomontano que dirige Antonio Mohamed cobran sueldos estratosféricos, a las pupilas de Héctor Becerra “les vieron la cara”, luego que no les cumplieran supuestos acuerdos tras lograr el título.

Las Rayadas acusaron que su directiva se desentendió de unos premios económicos que habían acordado con todo el plantel y que, en su lugar, les había entregado unas tablets para tranquilizar los ánimos.

Una nueva polémica se generó durante el fin de semana pasado, luego que las mismas jugadoras, que pidieron mantener el anonimato frente a los medios de comunicación, confesaron ser víctimas de un trato desigual por parte de sus propios directivos, quienes las mandan a sus partidos como visitantes en camiones y no en avión como al cuadro varonil, transportes que también confiesan están en condiciones precarias.

Otro de los puntos revelados fue sobre el hospedaje, ya que a ellas las alojan en hoteles que no cuentan con la capacidad para recibirlas y con muy poca comodidad, algo que obviamente no sucede con los hombres.

Una de las frases más significativas que pude leer sobre la penosa situación que viven en Monterrey fue: “¿Por qué ellas (Tigres Femenil) viajan en avión y nosotras no?, ¿por qué a ellas les dan bono y a nosotras no? ¿Por qué sí meten mínimo, por partido, 10 mil personas?, Ya estamos hartas”, en lo particular me parece algo desgarrador la comparación con el “vecino incómodo”.

Veremos con el pasar de los meses si esto termina cambiando o simplemente queda en la anécdota, como tantas cosas que suceden en este futbol mexicano, al menos me alegra saber que los Rayados ya levantaron la voz en apoyo ante sus compañeras de institución.

El derbi de Madrid se inclinó nuevamente a favor del cuadro merengue, dando cuenta por la mínima ante un “Atleti” que, pese a jugar muy bien la primera parte, en la segunda desapareció.

Un solitario tanto de Karim Benzema aquietó las críticas sobre el “poco aporte” de los delanteros en los goles del cuadro blanco, ya que los últimos partidos habían sido los laterales y mediocampistas quienes se despacharon con los pases a la red.

Zinedine Zidane realizó un par de cambios que sin duda le ayudaron a mejorar la cara de este Real Madrid, al que se le vienen “partidos a modo” antes de cerrar el mes frente al Manchester City en Champions League, y arrancar marzo con “El Clásico” ante Barcelona.