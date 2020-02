Suman 23 estados adheridos al Insabi; Coahuila sigue fuera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este martes su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

En el acto, dentro del reporte semanal El pulso de la salud, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que estados como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas decidieron no adherirse al Insabi.

En total, hasta el momento los que sí se han adherido son 23 estados, mientras que 19 cuentan con el esquema de IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia "mañanera" del presidente López Obrador, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó que la adhesión consiste en "el compromiso de trabajar juntos en un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad".

"Al día de hoy, 23 gobiernos se comprometieron y adhirieron, nueve estados no lo hicieron y en cinco que no cuentan con IMSS-Bienestar no habrá participación del Gobierno federal, ellos deberán proveer los servicios y medicamentos a sus habitantes", dijo López-Gatell.

"No se pueden hacer convenios a modo o a medias, la semana pasada, nueve estados permanecían en la columna de no adheridos, que no se comprometían con el esquema de gratuidad, pero ahora explicamos que de estos, cuatro cuentan con la magnífica institución que es IMSS Bienestar", agregó.

López-Gatell dijo también que debido al sistema inequitativo de los servicios públicos, es importante atender las carencias, por lo que indicó que durante el período 2019-2020, el plan del Gobierno federal es intervenir en 70 hospitales y 120 Centros de Salud.

Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que "se irá cumpliendo el propósito de garantizar el derecho de la población a la salud", reiterando su llamado a la población que, dijo, "ayuda mucho" en este objetivo denunciando la falta de medicamentos.