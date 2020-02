Una generación fuera de serie

PRIMERA PARTE

Gracias a Paco Escalera por su hospitalidad increíble, a Andrés Lomas, porque venció sus dificultades físicas, para estar con nosotros. A Malena que viajó más de 500 kilómetros. Y aquí estuvo. Leonel primer impulsor de estas reuniones, Yolanda que ahora es la generala, con el grupo de mujeres, a los artistas del grupo y en general a todos los que participaron. Yo me divertí mucho, junto con mi esposa y les expresamos nuestro agradecimiento. Ricas viandas, vino y conversaciones.

Manuel Estrada Quezada.

¿En cuántas ocasiones nos hemos reunido a través de más de 46 años de haber egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón? Es difícil dar un número exacto; sin embargo si podemos mencionar con toda seguridad que somos la generación que nos venimos reuniendo con más continuidad que las demás que de ella han egresado, exceptuado, tal vez, a la Generación VIII, la cual acaba de celebrar los cincuenta años de haber egresado de la Facultad y esto gracias al entusiasmo que durante estas cinco décadas ha manifestado uno de sus integrantes: el Dr. Enrique B. Olloqui Chávez, quien se ha encargado de venirlos reuniendo, tal vez año tras año.

Aún sin un nombramiento oficial, me considero el cronista de esta generación XII (1968-1973) ya que he seguido paso a paso a cada uno de sus cien integrantes, posterior a que fuimos asignados, primero a las plazas para realizar el internado de pregrado y un año después al servicio social; posteriormente fuimos acercándonos a nuestra Escuela para empezar a presentar el examen profesional y no podemos dejar de mencionar que el primero que así lo llevó a cabo fue nuestro compañero y amigo Alfredo Guitrón Cantú quien lo llevó a cabo pasados los primeros seis meses de cumplir con el Servicio Social. Después de él, el resto lo llevamos a cabo, cumpliendo así con nuestra universidad, nuestro país y con la sociedad en general el compromiso de servir por un año en poblaciones pequeñas, alejadas de centros hospitalarios, que no contaban con servicios médicos básicos de otros niveles y que en casos necesarios remitíamos a los pacientes que no estaba a nuestro alcance manejar, remitiéndolos a centros hospitalarios de nivel superior. Tengo en mis archivos una copia del Examen Profesional de cada uno de los integrantes de la generación que en forma cronológica lo fuimos presentando, otra copia hice llegar como un regalo de un gran valor sentimental al Dr. Alfredo Guitrón Cantú, que seguro estoy conserva como un gran recuerdo.

Posterior a ello nos fuimos preparando para presentar el examen nacional para lograr ingresar a una de las tantas especialidades que ofrecían los centros hospitalarios en diferentes ciudades del país y una vez más me enteré de los que de primera intención lograron ingresar a una Residencia Rotatoria y posteriormente llevar a cabo la especialidad que habían elegido, años más tarde logramos conocer de varios compañeros que habíamos cristalizado nuestros sueños al lograr llevar a cabo una especialidad médica. Es así como un buen número de los integrantes de la generación nos realizarnos como cirujanos, gineco-obstetras, pediatras, anestesiólogos, internistas oftalmólogos, traumatólogos, radiólogos, y algunas subespecialidades como hematología, cardiología y otros que se realizaron a través de la especialidad de Medicina familiar. Nuestra Generación XII tiene la satisfacción de que uno de nuestros compañeros haya llegado a ocupar la Dirección de nuestra Facultad por dos períodos consecutivos como es el Dr. Jorge Antonio Pérez Freyre, otro de ellos, el Dr. José Ignacio Méndez Lastra haya ocupado la Secretaría de la Universidad Autónoma de Coahuila con sede en Saltillo; actualmente el compañero Roberto Bernal Gómez, ocupa la Secretaría de Salud a nivel estatal, lo cual habla muy bien de nuestra generación.