Descuentan dinero a trabajadores por no seguir a edil en Facebook

Trabajadores del ayuntamiento de Soyaló pidieron la intervención de organismos defensores de derechos humanos, para proteger sus derechos, debido a que desde la primera quincena de diciembre han visto reducir su salario con descuentos que hace la tesorería por instrucciones del alcalde Samuel Ortiz López, todo por no darle "Me gusta" a las publicaciones que hace en su cuenta de Facebook.

Un grupo de trabajadores pidió la intervención de algún organismo de derechos humanos para que el alcalde deje de "multarnos" con mil pesos por publicación que "no le damos Me gusta", dijeron.

Los afectados han dicho que no cuentan con teléfono, mucho menos con una cuenta de Facebook, de ahí que no pueden compartir o darle "Me gusta" a las publicaciones del alcalde Ortiz López, que ganó la elección en el 2018 de forma independiente.

Hasta ahora, los trabajadores han visto mermar su salario en dos quincenas y lo único que desean es que esta medida no se siga aplicando.

Dijeron que una colaboradora del alcalde, identificada como Guadalupe "N", es la encargada de constatar cuántos empleados dan "Me gusta" a las publicaciones del presidente municipal.

"Todos sin excepción alguna deben pasar su cuenta de Facebook el día lunes a más tardar, por msj acá en el grupo o directamente a Iván o a mi… Esto para saber y conocer quién le da difusión a las publicaciones del ayuntamiento en la pagina de facebook" (sic), dice uno de los mensajes enviados a los trabajadores.

Todos los trabajadores en la lista han respondido y enviado la identidad con la que aparecen en la red social.

Agregaron que es un chofer del ayuntamiento identificado como Iván "N", el encargado de presionar a los trabajadores para que le den "Me gusta" a las publicaciones del alcalde.

"Compañeros somos 130 y apenas van 45 likes se los encargo por favor márquenle a su gente están todo el día en el cel ayúdenme con eso", (sic) . Y amenaza: "Hoy a mañana checo las publicaciones y si ven alguna sanción no me cumplen el aviso ya está" (sic), escribe Iván.

Para evitar que sigan los descuentos, los trabajadores pidieron que organismos de derechos humanos inicie una queja y los proteja.

Incluso suplicaron a organismos como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) o el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), que inicien una investigación contra el alcalde, para evitar que los trabajadores sigan con pérdidas en su salario.

Acusaron a Samuel Ortiz López de viajar constantemente a Tuxtla para dedicarse a comer en un restaurante de la colonia Moctezuma, "que es donde despacha y no en la presidencia municipal".