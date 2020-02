VIRAL: Foca y perro salchicha protagonizan tierna escena de amistad

Un perro salchicha y una foca, han conseguido conquistar a internautas gracias a una serie de fotografías que demuestra la conmovedora amistad que ha surgido entre ambos.

'Stanley', el can de raza Dachshund, se encontraba de vacaciones con su dueña Melanie Talbot, en el Cornish Seal Sanctuary, ubicado en Gweek, Inglaterra, donde conoció a 'Aayla', una simpática foca que no dudo en acercarse al can de dos años al verlo cerca de su recinto en el lugar. Recoge Daily Mail.

Sin importar que el cristal los separara, ambos animales juntaron sus trompas y posaron por varios minutos juntos para las fotografías que tomó Melanie.

Las tiernas imágenes fueron compartidas a través de la página en Facebook del santuario, donde suelen compartir fotos similares de perros que los visitan.