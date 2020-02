Para Empezar

Yo he dejado de discutir qué equipo es grande en México y que equipo no lo es, por una razón muy simple, aquí la meritocracia para ser grande la voltean a su antojo principalmente aficionados de equipos que no ganan nada o ganan muy poco. Ser grande es ganar y buscar ganar cada torneo, así de simple.

Juan Román Riquelme dijo una vez que es muy lindo estar en Boca siempre y cuando se gane algo, de lo contrario, dijo, “es muy jodido estar en Boca”. Así pasa en equipos que acostumbraron a su afición a ganar o a aspirar a ganar prácticamente cada torneo. Santos Laguna es un equipo que acostumbró a estar casi cada torneo para ganar algo, su afición así lo entiende y desespera cuando las cosas no marchan bien. En la nación Santista no gusta nada que jugadores se tomen años sabáticos o simplemente bajen su rendimiento de manera inexplicable, ya no hablemos de casos como el de Ayrton Preciado que nomás no juega y es un claro protegido de su técnico Guillermo Almada quien ha manejado pésimo el asunto del supuesto crack ecuatoriano, nadie sabe nada más que lo evidente: Preciado hasta hoy ha sido un fiasco. La actitud de Almada al parecer está permeando en algunos miembros del plantel albiverde que muestran ser de piel muy delgada ante las críticas. Yo soy de defender al jugador como un trabajador que en su mayoría se entregan en cuerpo y alma los mejores años de su vida, pero la critica la deben de aceptar y entender que por lo menos en La Laguna detrás de ellos está una afición que ya se acostumbró a ganar, si las críticas no les gustan, cierren sus redes sociales o de a tiro váyanse a otro equipo en donde basta con dos o tres buenas actuaciones al semestre para cumplir y seguir cobrando. Aquí en Santos es rendir cada partido, de ninguna manera van a poder vivir del liderato del torneo pasado, esta temporada la afición santista quiere más que la anterior y quiere otro título, viene de tristezas por ser eliminado en todos los torneos por sus acérrimos rivales los regios. Así que señores, hay que estar a la altura del equipo y afición que tienen, sin pretextos.