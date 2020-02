DICHOS DE SOR JUANA

Es locura al círculo buscar la cuadratura

Es proverbial la frase de no buscarle la cuadratura al círculo y lo más seguro es que su primera enunciación yazga en lo profundo de los tiempos. Sin embargo se sigue escuchando en este siglo XXI para decírsela a alguien que se empeña en lo obvio; a alguien que busca solución a un problema que evidentemente no la tiene; incluso a alguien que averigua (pescuda, dice a veces Sor Juana) por rumbos equivocados, etcétera. Aquí se vierte el viejo adagio, convertido en refrán rimado, en un par de versos, de cuatro sílabas uno y el otro de once: pero originalmente no aparece así. En el poema signado con el título de "Ovillejos" es remate de un segmento que a la letra dice: "En fin, nada les cuadra, que es locura / al círculo buscar la cuadratura".

El poema "Ovillejos" es ocurrente, en el sentido de alegre y divertido, y en el segmento al que pertenecen los versos aquí citados como refrán, la monjita se solaza entretejiendo otros adagios populares que, como se verá, aún suenan familiares. El poema no evidencia un tema serio y más bien pretende recrear, hacer reír o por lo menos sonreír. De ese modo, en el repetidamente citado fragmento, parafrasea un tanto los adagios, refranes y otros dichos populares y menciona: pintar no es hacer buñuelos; trato de echar mis luces en remojo; me doy palmadas en la frente; salgan de madrina; y el que da título a esta columna.

Sor Juana no siempre es la monja triste ni la filósofa trascendente ni la poeta meditabunda ni la mística abstraída ni la escritora enajenada. Muchas veces es graciosa, chispeante, donairosa y juguetona. Por eso en un contexto de esparcimiento, Sor Juana dice: "es locura / al círculo buscar la cuadratura".