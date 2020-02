ES BUENO SABERLO

Tres jóvenes, un blanco, un moreno y un trigueño, uno es alegre, otro es triste y el otro colérico ¿Cómo saber cuál es el alegre, sabiendo que el moreno nunca ríe y el trigueño siempre está molesto? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: No brilla y saca brillo, aunque por eso se quede calvillo. ¿Qué es? Pregunta: ¿Qué le dijo el clip a una hoja de papel? ¿De quién se trata? Escritor y periodista italiano que en 1883 escribió la novela infantil Las Aventuras de Pinocho. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Agatha Mary Clarissa Miller (1890-1976) mejor conocida como Agatha Christie es la novelista más representativa del género policial, con más libros vendidos y publicados en el mundo que la posicionan en el tercer puesto detrás de Shakespeare y La Biblia. Es la autora individual más traducida con ediciones trasladadas aproximadamente a 103 idiomas. La mayoría de sus relatos y novelas han sido adaptados al cine, televisión y teatro, muchas de ellas exitosas en el mundo del espectáculo. En 1914 contrajo matrimonio con Archibal Christie del cual se divorció en 1928. Publicó su primera novela policiaca en 1920 "El Misterioso Caso de Styles" y su primer gran éxito llegó con la publicaciópn de "El Asesinato de Roger Ackoyd en 1926. En 1930 se casó con Max Mallowan a quien acompañó largas temporadas en sus viajes a Irak y Siria que la inspiraron para sus novelas posteriores, matrimonio que perduró hasta la muerte de la escritora en 1976. Su trabajo le valió ingresar al Record de Guinness y ser nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico en 1956 por la Reina Isabel II.

LOS LEONES: Como información, nuestros directivos con anticipación se encargan de la planeación y logística convocando a juntas de trabajo, repartición de comisiones con el apoyo del Comité de Damas Leonas para la atención de pacientes, visitantes distinguidos, médicos locales, intérpretes y colaboradores procurando que la estancia para todos sea lo más agradable posible.

Les damos la bienvenida a nuestros hermanos del Grupo VOSH (Voluntarios Optometristas al Servicio de la Humanidad), a la Campaña Anual de la Vista en su fase número 43, en la que estarán trabajando por nuestra comunidad durante la semana que hoy inicia y les deseamos una feliz estancia, un trabajo productivo y todo nuestro agradecimiento junto con las bendiciones de todos los pacientes que serán atendidos. Ellos son: Rob y Randy Fox, Doug y Donna Scheller, Rick y Cindy Easton, Trudy y Jim Haag, Tobby Ness, Jennifer Atkinson, Kay Thomas, Carol Kayse, Dr. Phil y Melinda Bugaiski, Myron y Bonnie Fuerst, Elizabeth Levy, Emma Barrell, Joana Sanzo, April Hix, Paul Draayer, Dr. David Bane, Dr. Macson Lee.

Como información para nuestros visitantes y pacientes realizamos varias juntas previas a la Campaña coordinadas por nuestra directiva para planear las tareas con el único objetivo de brindarles un mejor servicio desde la bienvenida hasta la clausura repartiendo las "Comisiones" para trabajar en equipo. El Comité de Damas Leonas se encarga de la repartición de fichas a los pacientes que se van atender con el apoyo de algunos socios y personal administrativo y servicio de cafetería. La directiva se encarga de conseguir los apoyos de hospedaje ante las autoridades de la ciudad y algunos otros que nos ayuden con el servicio de alimentación, el Director se encarga del enlace y transporte de los visitantes, así como los espacios de esparcimiento. Marthita de Landeros de los trámites para la celebración de la misa, ofrendas y lecturas de la misma. Los socios se encargan del recibimiento, traslado de pacientes a revisión y orientación hasta la entrega de lentes.

A todos los compañeros que van a desempeñar una "Comisión" les pedimos ser puntuales en sus compromisos y respetuosos con la gente que servimos; de igual forma y por respeto a nuestros distinguidos visitantes que trabajan para nuestra comunidad desinteresadamente, le pedimos a los pacientes que se presenten debidamente bañados y con aseo bucal.

A las personas que no alcanzaron "Ficha" les recordamos que nuestro Club tiene una Clínica de la Vista Permanente y funciona todo el año cada 15 días, con médicos locales e igualmente efectivos.

Entretenimiento: La respuesta de los jóvenes es: El Blanco es el alegre. El Moreno no es alegre ni colérico. El Blanco no es colérico. Y el Trigueño no es alegre ni triste. ¿Sencillo no? Adivinanza: El Cepillo. Pregunta: Me tienes enganchado. Se trata de: Carlo Collodi 1826-1890.

Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected]

