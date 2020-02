Alistan inauguración del Gran Museo Egipcio

El próximo mes de octubre, el Gran Museo Egipcio (GME) será inaugurado en la ciudad de El Cairo. Contará con más de 50 mil piezas arqueológicas del Antiguo Egipto, que serán expuestas sobre 50 hectáreas, a dos kilómetros de las pirámides de Giza.

Su construcción ha durado casi una década y elevado su costo a más de mil millones de dólares. En él se podrán observar tesoros arqueológicos importantes, como el coloso de Ramsés II, de 83 toneladas, nueve metros de altura y tres mil 200 años de antigüedad, que será el encargado de dar la bienvenida a los visitantes.

Además, el museo tendrá con salas de más de 20 metros de altura para poder albergar las atracciones más importantes de esta antigua civilización.

Según el arqueólogo Zahi Hawass, el Gran Museo Egipcio albergará todas las piezas correspondientes al tesoro del faraón Tutankamon (compuesto de cinco mil 400 objetos). Estos artefactos fueron descubiertos en noviembre de 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter.

Así, la momia de Tutankamón nunca volverá a viajar, y los objetos de su colección se utilizarán para educar a los visitantes sobre los descubrimientos de Howard Carter.

Uno de las cuestiones despejadas más importantes es saber cómo murió Tutankamón. Pues, a través de exámenes de ADN y de una tomografía computarizada, se ha podido constatar que el agujero presente en la parte trasera del cráneo de la momia, se realizó durante el proceso de momificación y no antes de éste, por lo que se descartó un posible asesinato.

El director general del Gran Museo Egipcio, Tarek Tawfik, indicó que las galerías del rey Tutankamón ya se encuentran listas, y que poco a poco han arribado las vitrinas que se mandaron producir a Italia y a Alemania.

El museo tendrá también 20 mil piezas jamás vistas por el público, con las que se buscará otorgarle una nueva vida al patrimonio arqueológico egipcio.

No obstante, el arqueólogo Zahi Hawass ha señalado que a pesar de los esfuerzos, este museo no podrá albergar algunas de las piezas de arqueología egipcia más importantes del mundo, pues éstas se encuentran resguardadas o exhibidas en museos fuera de Egipto y no se ha logrado su repatriación.

Algunos de estos objetos son el busto de Nefertiti (que se encuentra actualmente en el Neues Museum de Berlín), o la piedra de Rosetta (pieza clave para descifrar los jeroglíficos egipcios y que desde 1802 es propiedad del Museo Británico de Londres).

Hawass, también conocido como el "Indiana Jones egipcio", ha declarado en constantes ocasiones que no cesará su lucha para repatriar los tesoros que fueron saqueados de Egipto por otras naciones.

Durante su reciente visita a Madrid, España, con motivo de la muestra Tutankamón: La tumba y sus tesoros, Hawass declaró que se debe concienciar a los gobiernos involucrados. Gobernantes como Emmanuel Macron, presidente de Francia, han reconocido que el imperialismo sustrajo piezas de gran valor durante sus exploraciones por África que tendría que devolver. También el Museo de Amsterdam ha empezado a regresar piezas a El Cairo.

Para Hawass, este es el momento adecuado para que el imperialismo devuelva a Egipto lo que le ha robado y que nuestro país recupere piezas que con el tiempo han acabado en subastas para ricos y príncipes que las guardan en habitaciones privadas donde nadie más puede verlas.

Heneghan Peng fue la firma encargada de diseñar el Gran Museo Egipcio. Su arquitectura tiene como propósito equipararse a la majestuosidad de las pirámides.

El diseño final de la firma incorpora una serie de capas, donde los visitantes pueden moverse a través de un patio delantero, un vestíbulo sombreado (donde se encuentra la estatua del Rey Ramsés II) y una gran escalera que asciende a la meseta, nivel donde se encuentran las galerías. Como detalle importante, los visitantes pueden ver las pirámides desde el interior del museo.