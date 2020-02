Pequeñas especies

¡LAS MASCOTAS Y NUESTRO PRESUPUESTO!

Desde siempre hemos escuchado la siguiente frase: ¡Todo está caro! Y ahora en la actualidad más por todo lo que sucede a nivel mundial. Es muy cierto que vivimos en una sociedad donde todos dependemos de todos, y por lo tanto, si el costo de la materia prima sube de precio, el efecto rebote hace que se eleven los precios y por consecuencia el costo de los servicios que otorga el peluquero, panadero, dentista, mecánico y veterinario entre otros, se incremente ocasionando que ¡Todo esté caro!

Hago este preámbulo del costo de la vida, pues va a encaminado a comentarios que escuchamos de algunos clientes, opiniones que se abstienen cuando necesitan ir al oftalmólogo, pediatra, cardiólogo o cualquier otro especialista que cursó los mismos años de preparación y postrado que hicimos nosotros los especialistas en perros y gatos y sus honorarios son mayores.

También a nosotros nos ha afectado el aumento de "todo", las clínicas veterinarias ofrecen varios servicios, al haber un aumento de precios, inmediatamente el cliente nos lo hace saber, por lo que tratamos de no incrementar precios hasta donde nos es posible sostenerlos.

También en el servicio médico existe la ley de la oferta y la demanda, en nuestra región se ha incrementado de una manera considerable las clínicas y consultorios veterinarios, desde los consultorios en cocheras de casa de colegas recién egresados que empiezan con toda la ilusión, hasta grandes consorcios veterinarios donde los dueños que no son veterinarios, obtienen buenos ingresos contratando a veterinarios con bajos salarios, sin llegar a tener jamás el trato que tanto caracteriza a nuestra profesión, la interrelación de paciente, dueño y veterinario, que en la mayoría de las ocasiones se transforma en una buena amistad.

Afortunadamente las clínicas veterinarias que son atendidas por especialistas otorgan servicios más específicos, por ende es importante ofrecer los servicios con la mayor eficacia y precios justos para poder competir y seguir en el medio.

Al abstenerse de ir al veterinario o ir demasiado tarde por determinadas causas, quien resulta afectada es la mascota, posteriormente el costo del tratamiento se eleva y en ocasiones es demasiado tarde. Hay clientes que no tienen tiempo de llevar a su perro con regularidad al veterinario...

...y cuando menos acuerdan hay varios servicios pendientes y al entregar nuestro recibo de honorarios, nos dicen en son de broma: Doctor, "Es como tener a otro hijo". Y en efecto, es otro miembro de la familia, que tiene y siente necesidades, se trata de un ser vivo que depende exclusivamente de sus dueños, de nadie más, si es feliz o sufre es solamente responsabilidad de sus propietarios.

Sabemos que hay prioridades en los gastos de la familia y de la casa; colegiaturas, médicos, alimentación, luz, agua, etc. Las mascotas no son para todos, ni son exclusivas para los que tienen suficientes recursos económicos, ni son juguetes para niños. Es preferible no tener mascotas si no se puede sufragar sus gastos o simplemente no se tiene el tiempo, la responsabilidad y el cariño para su atención. Es un crimen tener mascotas en condiciones deplorables, amarradas, golpeadas o mal alimentadas, antes de hacerse de una mascota deben tener en cuenta que crecen, que tienen necesidades fisiológicas, que ocasionan gastos, que se enferman y lo más fácil para unas personas cuando ya no la quieren es echarlas a la calle o sacrificarlas. Las mascotas son tan felices con tan solo una caricia o palabras cariñosas por parte de su amo, jamás exigen algo a cambio y siempre están dispuestas a darlo todo, ellas jamás guardarán un ápice de rencor. Son seres vivos que sienten dolor, hambre, frío, miedo, alegría, todo lo que llegamos a sentir nosotros. Cualquiera puede comprar un perro, pero no todos pueden tener el movimiento de su rabo. Las mascotas solamente dependen de sus dueños, y el único dolor que les van a causar, es su muerte, y no por culpa de ellas.