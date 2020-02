'Fantasioso', proyecto de túnel subterráneo para el Tren Maya

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, consideró "fantasioso" el proyecto de un túnel subterráneo para el tránsito del Tren Maya por la capital yucateca, tal como informara el viernes pasado el director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons.

El legislador priista dijo que el plan original de esta obra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no anticipaba la posibilidad "de un metro en Mérida, a menos que se lo hayan reservado para anunciarlo ahora".

"Realmente no sabemos qué están pensando con estas cosas", dijo.

Según el director del Fonatur, el tramo subterráneo sería de cuatro kilómetros que iniciarían en el periférico oriente hasta los terrenos de "La Plancha", en el primer cuadro de Mérida. "Suena, por decir lo menos, fantasioso", opinó el exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio pasado.

Serán 4 kilómetros los que recorrerá Tren Maya del Periférico hasta centro de Mérida

Pero también consideró como un acierto del gobierno federal el inicio de la construcción de la cuarta termoeléctrica en la entidad, ya que irá de la mano con el gasoducto que va de la frontera de Chiapas y Tabasco a la Península de Yucatán, puesto en marcha el viernes pasado por el mismo López Obrador.

"Será nuestra cuarta planta eléctrica, nos permitirá trabajar adecuadamente cuando contemos con gas natural y así tener energía más económica", abundó.

También se refirió a la emergencia internacional declarada por el coronavirus de China y consideró que "no estamos preparados, se sabe muy poco de la cepa y cómo se desarrolla".

Sostuvo que aún y cuando se cuenta con un personal humano altamente calificado, pareciera que el gobierno mexicano no quiere tomar en serio el tema y prefiere pensar que dicho padecimiento no llegará al país. "No nos debe tomar con la guardia baja, el coronavirus es una amenaza real" puntualizó.

Entre otras cosas Ramírez Marín, dijo que recientemente arribó en un vuelo internacional y no vio disposiciones sanitarias en el aeropuerto.

Por otro lado, comentó que llama la atención de los priistas que "coquetean" con Morena con miras a los comicios intermedios del próximo año, en los que se elegirá diputados federales y locales, así como alcaldes. "Es notaria la estrategia de quienes tiene un pie en un lado y un pie en el otro, pero que quede claro: el PRI es un alto competidor en los municipios", dijo.

El senador yucateco lamentó que algunos cuadros partidistas hayan sustituido la política por el mero interés personal. "Hay casos, quizá algunos importantes en cuanto a nombres, pero muy pocos (representan algo) en números", concluyó.