Último Round

Tras su regreso al octágono en el UFC 246 todos parecen interesados en enfrentar al polémico peleador Irlandés Conor McGregor, y mucho se ha especulado sobre quién podría ser su próximo rival. En la lista se encuentra el actual campeón de las 170 lb Kamaru Usman, Justin Gaethe; rankeado número 4 en los pesos ligeros, y Jorge Masvidal quien ostenta el título The BMF que obtuvo tras vencer a Nate Díaz, quien también ha figurado como potencial oponente de McGregor.

Además, algunos boxeadores están buscando tener una oportunidad en el ring con “The Notorius”, aprovechando el auge económico y mediático que implicaría enfrentar a la celebridad irlandesa. (Quién sin duda generarían más revuelo que pelear ante cualquier otro púgil).

Tras su derrota ante Khabib Nurmagomedov, nadie creía que Conor en realidad se retiraría de las Artes Marciales Mixtas, y su anuncio solo ayudó a impulsar con más fuerza su regreso al octágono. No obstante, en su última pelea ante Cowboy Cerrone, pudimos notar a un McGregor completamente diferente a la versión polémica que enfrentó a Nurmagomedov en el UFC 229. El carácter altivo e irreverente de McGregor cayó a manos del campeón ruso de peso ligero de UFC.

Luego de 15 meses sin actividad, Conor sorprendió derrotando a “Cowboy” en tan solo 40 segundos, lo cual dejó una puerta abierta para que el peleador pueda conseguir su anhelada revancha ante Nurmagomedov. Lo cierto es que el peleador ruso no cree que Conor sea digno de enfrentarlo nuevamente. Además, “The Eagle” tiene la misión de mantener su sorprendente récord invicto ante Tony Ferguson. Y, de obtener la victoria ante “El Cucuy”, podría comenzarse a pensar en una secuela entre Khabib y Conor. Sin embargo, aun si el peleador ruso saliera victorioso, la cosa para McGregor no debería de ser tan fácil. Además, no podemos prescindir de Justin Gaethe, ni Dustin Poirier, quienes se encuentran en el Top 5 de la división de los pesos ligeros de UFC.

Así mismo, no debemos olvidar el regreso de Conor en las 170 libras (Peso welter), división donde Kamaru Usman ostenta el cinturón, y en la que Jorge Masvidal alcanzó la fama tras conseguir el nocaut más rápido en la historia de UFC, y obtener el título The BMF. Y, desde el regreso de Conor la afición estaría encantada en presenciar una pelea entre estos dos peleadores.

Si bien aún no se ha hecho oficial el nombre del próximo oponente de Conor, lo cierto es que su único rival ahora, es sí mismo.