En los medios

El brindis es para ti querido amigo Panchito Orrante, que tus toros embistan con la misma valentía y nobleza que viste tu alma y privilegia a quienes nos honramos con tu amistad ¡suerte!

Se llegó el día y hoy se da el primero de tres festejos en sábados consecutivos en la querida plaza Alberto Balderas de Lerdo, el rejoneador Leal Sebastián, a pie Manolo Serna, Diego Garmendia y el debut con caballos de Luis Farfán, partirán plaza para lidiar novillos de la ganadería duranguense de Orrante antes La Concha del estimado ganadero Francisco Orrante, les deseamos suerte.

Francisco Orrante Dixon es uno de esos ganaderos ejemplares, dueño de un enorme corazón que no hace distinción entre figuras y aspirantes abriendo de par en par las puertas de su ganadería ubicada en el rancho La Concha de Nuevo Ideal, Durango, un sitio en que las amabilidades del ganadero te hacen sentir en casa, es heredero en nombre y afición de su Sr. Padre el inolvidable Abogado Francisco Orrante qepd, de quien la ganadería de quien fue propietario junto a Hugo Quiñones hace poco tomó su nombre, fue en el año de 1988 en que la ganadería lidió la primera corrida de su historia y fue en estas tierras laguneras en la entonces Plaza de Toros Torreón un 17 de diciembre con 6 toros para Marcos Ortega, David Silveti y el español Luis Parra “Jerezano”, en su hermoso tentadero se ha dado abrigo a cuanto torero lagunero lo ha pedido, Don Panchito en su generosidad apoyo a los aspirantes y novilleros de la Academia Taurina del Coliseo Centenario, tradición que ahora Panchito continua, su dedicación ha rendido frutos y ya ha cosechado triunfos como el logrado hace poco tiempo en la misma Plaza de Lerdo, te deseo suerte querido amigo que el triunfo sea recompensa del esmero y cariño que has puesto en tu dehesa.

Y quien suma una fecha importantísima es Arturo Gilio que es anunciado en los carteles de aniversario de la Plaza del Nuevo Progreso en Guadalajara, sin duda uno de sus más grandes compromisos y el ser anunciado para el 9 de febrero con dos novilleros ya muy hechos como Sebastián Ibelles y Diego San Román con novillos de Boquilla del Carme que aumenta el atractivo de esa tarde, dos días antes en San Miguel de Allende partirá plaza con el mismo Sebastián Ibelles y Christian Antar para lidiar novillos de La Guadalupana, estas tardes serán de mucha utilidad para llegar a la tarde del sábado 15 en el festejo mixto con el matador Lorenzo Garza Gaona y al día 23 en la Plaza Santa María de Bogotá, Colombia ¡Suerte! Y vaya anuncio del cartel de la esperada corrida de resurrección en Sevilla Morante de la Puebla, el fenómeno Andrés Roca Rey y la reaparición de Alejandro Talavante un cartel sin desperdicio en el que los nombres de Julián López “El Juli” y Pablo Aguado no se llegaron a concretar.

Las visitas a la ganadería de La Concha siempre son bien recordadas tanto por la bonhomía del ganadero como las cosas que suceden en las tientas, hace ya unos años el hoy novillero Arturo Gilio daba sus primeros pasos en un improvisado tentadero al no estar terminado todavía el actual, las vallas dejaban muchos espacios y los asistentes intentábamos que las vaquillas no se fueran para el monte, en un descuido quien este escribe con un lance descompuesto no pudo detener a una de ellas que tiempo después resultó extraordinaria, entre risas y bromas Rafa Cortés bautizo el “quite” como la “chicueloca”.

El día de hoy se cumplen 119 años de la inauguración de la Plaza de Toros de Encarnación de Díaz, Jalisco. En 1914 se lidia por primera vez con burladeros en El Toreo de la Condesa en el cartel el madrileño Vicente Pastor, el “Califa de León” Rodolfo Gaona y el Maestro Juan Belmonte. A propósito de la próxima alternativa de Maxime Solera en Arles, Francia en 1931 se lidió un encierro de Miura en el Toreo de la Condesa y Heriberto García cortó una oreja a “Lamparillo”.

En 1948 se presenta la ganadería de Tequisquiapan en la Plaza México, en 1950 muere en la Cd. de México el Dr. Carlos Cuesta Barquero, médico de plaza y escritor que usaba el seudónimo “Roque Solares Tacubac”, en 1959 Raúl García y Gabriel España toman la alternativa de manos del Maestro Luis Procuna en Morelia, Michoacán, en 1981 Roberto Domínguez confirma en la México de manos del Maestro Mariano Ramos y de testigo Marcos Ortega con el toro “Rey del temple” de Tequisquiapan, en 1987 debuta en la Plaza México la ganadería de Montecristo con una novillada por el “Estoque de Plata” el triunfador fue Curro Cruz y en ella estuvo en el cartel el lagunero Aurelio Mora “El Yeyo”. ¡Nos vemos en Lerdo y hasta la próxima!