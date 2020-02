Encuentran a hombre muerto en calles de China, supuestamente por coronavirus

De acuerdo a la agencia de noticias AFP, quien además compartió las fotos que fueron tomadas por uno de sus periodistas, los hechos tuvieron lugar durante el jueves en la ciudad de Wuhan, donde se descubrió el cadáver de un hombre mayor tirado a las afueras de una tienda de muebles que se encontraba cerrada.

A la llegada de las autoridades correspondientes y el personal médico, los restos del hombre fueron envueltos en una manta azul para su traslado.

