'Lady hija de general rayó mi carro tras agredir a policía militar'

La tarde de este viernes se volvió viral en redes sociales "Lady hija de general", mujer que agredió verbalmente a un joven luego de que ella exigió a un soldado un lugar de estacionamiento en el Hospital Militar de la Ciudad de México.

De acuerdo con la denuncia hecha en redes por Antonio López, la mujer llegó al lugar exigiendo que le dieran un lugar en el estacionamiento bajo el argumento de que era "hija de un general".

Según el relato del joven, el soldado encargado de cuidar el lugar "le dijo que debía esperar a que se desocupara un espacio, sin embargo, ella le gritaba 'eres un pendejo', 'te voy a reportar' y 'pinche gato de mierda'".

En entrevista, Antonio López relató que varios automovilistas esperaban a que el soldado encargado del estacionamiento les asignara un lugar, pero "Lady hija de general" llegó con actitud prepotente.

"La señora llegó detrás de mí. La señora iba llegando y empezó a gritarle al militar que le dieran un lugar, pero muy déspota (...) Le empezó a decir 'soy hija de un general, dame el lugar'.

"Y el militar le dijo 'tiene que esperar su turno' y la señora dijo 'no, no, no, a mí me vale madres, yo soy hija de un general. Eres un pendejo bueno para nada, te voy a reportar hijo de la chingada'", refirió quien también se desempeña como reportero del Diario La Razón.

Al desocuparse un lugar, Antonio López estacionó su auto y bajó para registrar los hechos de la mujer en contra del soldado.

"Incluso lo amenazó y le dijo que iba a hacer que lo corrieran. 'Eres un pendejo, voy a hacer que te despidan, no sabes con quién estás hablando", contó Antonio López.

Según contó el joven, al momento de registrar la agresión en video, "lady hija de general" comenzó a decirle groserías.

En el video subido a las redes sociales por el reportero se observa cómo el policía militar le pide Antonio López que deje de grabar- por estar en instalaciones militares-, pero el soldado posteriormente le pidió el material para levantar un reporte.

López apuntó que se retiró del lugar para seguir con los trámites de su paciente hospitalizado, pero al regresar a su vehículo vio a un grupo de médicos y enfermeras militares alrededor de su auto que ya estaba rayado.

"Me dijo una de las enfermeras que ella vio a la señora. Me dijo 'es que yo vi que una mujer estaba rayando tu vehículo y le dije señora por qué está rayando el vehículo, eso no se puede hacer aquí y la señora pues inmediatamente aceleró el paso y se fue'", apuntó.

Antonio López puntualizó que la enfermera reconoció a "lady hija de general" por el video que fue subido a redes sociales.

Agregó que está dando seguimiento al caso, además que tienen identificada a la mujer como hija de un presunto ingeniero militar retirado.

"Es lamentable. En caso de que la señora sea hija de un general, pues es lamentable porque todos los que vamos a ese hospital tenemos familiares militares y todos empezaron desde abajo.

"Es lamentable que la señora insulte al policía militar de esa manera. La hija no tienen ningún derecho a portarse de esa manera", dijo Antonio López

Indicó que sería bueno que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitiera un posicionamiento al respecto. Agradeció también el apoyo recibido en redes sociales tras la viralización de "lady hija de general".