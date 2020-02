Y vaya que vivir en el error duele y mucho, tanto que la desesperación hace que a ciertos personajes se les olvide que en política la forma es fondo, lo que al parecer le ocurrió al aún novato y verde en estos temas Pepe Gánem, quien luego de su muy gris paso por una regiduría y una polémica titularidad de Prevención Social del Delito, donde para el junior ambos puestos fueron algo así como la extensión de alguna beca universitaria, pues los manejó como una especie de escuelita, encomiendas que por cierto nunca concluyó, parece que no aprendió la lección; de acuerdo con los subagentes, disfrazados de 'influencers', aun cuando no ha salido luz blanca del cónclave tricolor para elegir a los bendecidos con las candidaturas para las diputaciones locales, el jovenzuelo, quien actúa como si estuviera en sus pininos y se ha caracterizado por la poca mesura con que se maneja, se autodestapó como candidato subiendo una imagen con su logo de campaña, "GANEMosTodos", a sus redes sociales y sus estados de WhatsApp, dándose ya como uno de los elegidos que irán por una de las becas… Perdón, sillas, en el Congreso local.

De acuerdo con los subagentes, el autodestape de don Pepe causó malestar entre la militancia, a quienes les resulta una broma de muy mal gusto que luego de la mediocre labor que el junior de la Victoria ha realizado en su paso por el servicio público sea considerado para un encargo de esta envergadura, sobre todo cuando el agonizante Partido Revolucionario Institucional está pasando por uno de sus peores momentos, y necesitará, además de un milagro, cuadros con mejor perfil, y su actuar "por la libre" lo único que consiguió fue alborotar a los pocos sobrevivientes de ese partido, por lo que habrá que ver si no le aplican aquel dicho de que "del plato a la boca, se cae la sopa".

******************

La que parece decidió copiarle al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, y andar llevándose a los funcionarios de La Laguna de Durango para su Administración fue la alcaldesa de la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, quien se había llevado como titular de la Dirección de Cultura de Gómez -que aunque no parezca, sí existe la dependencia- al administrador del casi extinto Instituto Municipal de Cultura de Torreón, Ernesto Rivera López, quien a pesar de que tomó posesión de su cargo en la administración de Morena al otro lado del Nazas, el año pasado y por alguna extraña razón seguía teniendo acceso a las cuentas del instituto de la Administración panista del alcalde Zermeño. Nuestros subagentes, disfrazados de escultura sin brazos, nos comentan que, al parecer, como los sueldos están tan castigados en la austeridad de la 4T, y como a don Ernesto le queda mucho tiempo libre en Gómez Palacio, decidió hacer unas horas extras y seguir administrando el dinero en la Administración municipal de Torreón. A decir de nuestros subagentes, lo que pensaron sería una balconeada por desvío de fondos del jefazo de la cultura, Elías Agüero, investigada por parte de los estridentes regidores de la bancada del PRI en el cabildo de Torreón, más que un acto de corrupción, terminó balconeando el desorden administrativo que reina en la dependencia. Lo curioso fue que los funcionarios terminaron excusando los pagos a la tarjeta de crédito personal de don Elías Agüero desde cuentas públicas como algo normal, que incluso también pasa en otras direcciones y desde hace varias administraciones; lo que sí es nuevo es que un funcionario de Gómez ande manejando los dineros de Torreón, más cuando las Administraciones son de partidos tan lejanos, y aunque el funcionario de Gómez le haya echado la culpa a su exjefe don Elías, las explicaciones no dejaron a nadie satisfecho.

******************

A varias semanas de que la tragedia del Colegio Cervantes de Torreón enlutara a nuestra región, parece que los planes, acciones, programas y medidas que tantas promesas sacaron a las autoridades educativas de Coahuila sirvieron no más para la foto y para que dijeran que sí están trabajando. Nuestros subagentes, disfrazados de detector de metales de escuela, nos comentan que al que no se le volvió a ver por la región fue al flamante secretario de Educación de Coahuila, Higinio González Calderón, quien se aparecía en La Laguna cada venida de obispo, pero que cuando se trató de sacarse la foto en medio de la tragedia casi, casi pone oficina en la región, solo que tan pronto bajó la intensidad del tema el funcionario se esfumó, y por más que ha recibido invitaciones de varias instituciones educativas para realizar los foros y reflexiones que tanto prometió, ya ni el teléfono contesta, y se limita a mandar con su séquito el mensaje de que todo lo verá la maestra Flor Rentería, quien está tan perdida que terminó por enterarse por los medios que el intendente del Jardín de Niños Juan Escutia de Torreón tenía más de seis denuncias por abuso sexual a niños, un caso tan indignante que causó mucha molestia por la ligereza con que lo tomaron algunas autoridades, no solo las de educación, sino las del Centro de Justicia para la Mujer y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). A ver si no terminan recibiendo un jalón de orejas para ver si al menos simulan que trabajan con cierta diligencia.

******************

Y donde sigue la mata dando es en la vecina ciudad de Afters Palacio… Perdón, Gómez Palacio, y es que de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de inspectores de Alcoholes despechados, luego de que la alcaldesa de la alternancia Marina Vitela declarara con bombo y platillos al inicio de su gestión que con el objetivo de velar por una supuesta convivencia y unión familiar su Administración pondría fin sin distinción ni favoritismo alguno a los llamados 'afters' en los antros ubicados en el corredor del bulevar Miguel Alemán, que durante años han realizado la venta indiscriminada de alcohol sin importar que muchos de sus consumidores sean menores de edad, sus palabras se las llevó el viento; y es que, según los subagentes encargados de los rondines nocturnos, dicha indicación se ha dado a medias, pues resulta que uno que otro antro, como el de la calle Praga y Miguel Alemán, goza de toda libertad para vender a diestra y siniestra hasta que prácticamente sale el sol sin que ninguna autoridad lo toque siquiera con el pétalo de una rosa. Y es que aseguran que el flamante director de Alcoholes, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez, el mismo que en diciembre pasado declaró a los medios que "Gómez Palacio ya no era el 'after' de La Laguna", es uno de los socios del antro, razón por la que giró la orden a sus subordinados de no molestar por ningún motivo al centro de diversión y mucho menos a los distinguidos clientes alcoholizados y descontrolados, que, dicho sea de paso, de acuerdo con quejas de los vecinos, protagonizan toda clase de espectáculos bochornosos tanto al interior como al exterior del lugar.

Por si esto fuera poco, todo parece indicar que la actitud de favoritismo que ha tenido el director de Alcoholes para este negocio está por convertirse en una bola de nieve que le provocará fuertes dolores de cabeza a la alcaldesa de la 4T; y es que los subagentes, disfrazados de meseros de antros hostigados, informan que las libertades que las autoridades le han brindado al antro señalado ya originaron inconformidades entre todo el gremio de meseros de los antros del corredor Miguel Alemán a los que sí les han aplicado la ley para que cierren sus puertas a las dos de la mañana en punto. Cuentan los trabajadores afectados que los inspectores llegan con actitud prepotente e intimidatoria no solo hacia los encargados de los lugares, sino también hacia los clientes, por lo que más de uno asegura que todo eso es plan con maña para enviar la clientela al antro del funcionario; sin embargo, al parecer esta situación colmó la paciencia de los trabajadores, quienes ya tuvieron un acercamiento entre ellos para organizarse y tomar acciones de otro nivel con el objetivo de obligar a la alcaldesa a que deje su labor de escritorio y salga a verificar la situación para que le apriete las tuercas a su equipo de trabajo y cumplan con el dicho "o todos coludos o todos rabones"; de lo contrario, aseguran los subagentes, buscarán ampararse ante la arbitrariedad, y donde todo parece indicar que por la falta de autoridad seguirá siendo tierra sin ley para los consentidos y el 'after' de La Laguna.