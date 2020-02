'Trabajamos para sacar los resultados', Eduardo Aguirre

Con sus tres goles en la eliminatoria ante Pumas en la Copa MX, Eduardo Aguirre se convirtió en pieza clave para que los Guerreros avanzaran a la etapa de cuartos de final.

El popular "Mudo" señaló que la clave, ha sido el sistema implementado por el técnico Guillermo Almada, ya que tanto quienes juegan en la Liga MX como en el certamen copero, cuentan con el mismo sistema.

"El equipo siempre trabaja para sacar resultados positivos, se enfrente a quien se enfrente, siempre hay que buscar los tres puntos"

Para el oriundo de San Pedro de las Colonias, es importante sacar los tres puntos con el apoyo de sus seguidores en casa, ya que deben responderles y demostrar lo que se hizo el torneo pasado.

"El equipo siempre trabaja para sumar, para que la gente esté satisfecha con el trabajo, demostrar de que estamos hechos y por lo cual trabajamos día a día".

Agradeció a Dios que le haya ido muy bien hasta el momento en la Copa, y aunque ha tenido poca participación en la Liga, para eso trabaja arduamente.

"Siento que he trabajado muy bien en la pretemporada, en los entrenamientos, y gracias a Dios se ha reflejado en la cancha".

Aguirre reconoció que el resto de los equipos, ya ven a Santos como un gran conjunto, que demuestra cada vez más y les juegan con mayor intensidad por cómo juegan ellos.

Acerca de su reciente llamado al Tricolor Preolímpico dijo: "Muy contento, también trabajé para eso, no me convocaron en la primera y yo me mentalicé y me puse como propósito estar en la siguiente lista, con las actuaciones se dio de nueva cuenta".

La eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, será en la Perla Tapatía durante marzo, mencionando que no ha tenido conversación con Almada sobre ese tema, aunque se platicará cuando se acerque el torneo.

No solamente el "Mudo" acudirá al llamado el domingo, sino que otros tres de sus compañeros en Santos Laguna, a lo que mencionó: "Te ayuda bastante que compañeros del mismo equipo vayan a selección, por ejemplo aquí me toca con Adrián (Lozano), con Gera (Arteaga), con Alan (Cervantes); por ejemplo con Lozano me encuentro bien y si me toca allá, pues ayuda bastante el conocerlo más".