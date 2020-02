Continúa en suspenso decisión sobre Insabi

El Gobierno del estado de Coahuila decidirá el próximo martes 4 de febrero si firma el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que reemplazará el desaparecido Seguro Popular.

La fecha para fijar su postura en torno al tema vencía ayer, sin embargo la Federación emitió una prórroga a la entidad de cuatro días.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que la decisión dependerá de los términos del convenio, entre los cuales resaltó cuatro.

El primero es que no quieren entregar la infraestructura hospitalaria ni pagar la nómina o hacerse cargo de los hospitales Oncológico y Materno Infantil, ambos ubicados en Saltillo. Además desean saber qué cantidad de recursos recibiría el estado de Coahuila.

Para realizar estas aclaraciones, el día de ayer el secretario de Salud, Roberto Bernal, viajó a la Ciudad de México para reunirse con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

En el tema de la nómina, Riquelme Solís indicó que son alrededor de 1,600 empleados con una erogación anual de 250 millones de pesos. "Si eso me lo dejan a mi, pues no me conviene firmar", aseguró el mandatario.

Agregó: "Tampoco queremos ceder la infraestructura. La podemos entregar en comodato para que ellos se puedan hacer cargo. Todo ello está en pláticas… Si se hacen cargo de la nómina de la operación de los dos (hospitales) creéme que en Coahuila puede saldar con el pasivo del sistema de salud, porque no es mucho. No llega a los mil millones".

La operación de los dos hospitales en Saltillo representa un pago de 180 millones de pesos anuales.