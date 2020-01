La caricatura que supuestamente predijo la muerte de Kobe Bryant

Pese a que en este tipo de situaciones se suele hablar de la exitosa serie de Los Simpson, en esta ocasión quien se roba la atención del público es Legends of Chamberlain Heights, de la cadena Comedy Central, donde un capítulo emitido en 2016 y titulado 'Fin de los días', representaría un escenario similar para la estrella del baloncesto.

La caricatura presenta las aventuras de tres amigos 'Grover', 'Jamal' y 'Milk', quienes son jugadores sustitutos del equipo de baloncesto de su escuela, razón por la que buscan una oportunidad para ser populares.

El episodio en cuestión muestra a un helicóptero de los Lakers en el que viaja Kobe, desplomarse cerca de los chicos. Estos le piden al jugador, que aún está con vida, les pase los trofeos que lleva con él, sin embargo, en ese momento la aeronave explota dejando a los protagonistas los 5 anillos de la NBA que Bryant ganó en su carrera.

Cabe destacar que tras la tragedia sucedida el domingo, los encargados de Comedy Central y productores del programa, eliminaron dicha escena de la secuencia del programa, además de disculparse con la familia de Bryant y asegurar que aquella escena no fue pensada con malas intenciones, ya que son grandes fanáticos de los Lakers. Según recogen medios internacionales.

My apology for the @LegendsofCH episode featuring Kobe... pic.twitter.com/0DvRrymvvO