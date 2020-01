Mujer buscada por la policía se queja de la foto que usaron de ella

Una mujer australiana buscada por la policía respondió a la fotografía publicada por las autoridades de Newcastle, Nueva Gales del Sur, en su página de Facebook.

Tiffany-Anne Brislane, de 23 años, está siendo perseguida por presuntos delitos de robo. La imagen de 2015 muestra a Brislane con el pelo recogido en un moño y un tatuaje en la clavícula que dice: "No recordamos días, recordamos momentos".

La policía además explícitamente solicitó comentarios relacionados únicamente con su paradero. "Por favor, abstenerse de comentarios que sean perjudiciales u ofensivos", escribieron. Sin embargo, luego de las burlas de internautas, hasta ella habló de su aspecto en la foto. "Me encanta la foto tomada hace cuántos años. Vamos a calmarnos en los comentarios, chicos. No todos los días me veo como basura de remolque. Digamos que no fue un buen ángulo", publicó Brislane.

La policía de Newcastle respondió con el mensaje: "(Probablemente) es hora de que entres en una estación de policía antes de que te encontremos".

Brislane publicó entonces en su propia página de Facebook una fotografía ‘actualizada’ de ella. "Aquí hay una foto real de mí. Tomemos el tiempo para reconocer que esta no es mi foto actual de la página de la policía de Newcastle que han decidido subir la de 2015".

Más tarde, hasta su familia comenzó a comentar. "Nadie sabe lo que pasó el día de esta foto y si supieran la mitad de las razones, si lo hicieran, se disgustarían en sus comentarios", "Por el amor de Dios, rezo para que ninguno de ustedes tenga un familiar o amigo en esta situación porque la mayoría de ustedes son francamente desagradables" o "Esta es la hija, la hermana, el ser querido de alguien. Ten un corazón por favor”, fueron algunas publicaciones.

