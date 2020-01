Ve los ojos que tienes, pin.. loco: explota Julio César Chávez contra su hijo

En un video compartido en redes sociales se mostró el estallido de groserías de Julio César Chávez hacia su hijo, quien sigue sus pasos en el boxeo.

En la grabación compartida por su primogénito, el histórico boxeador mexicano no se midió en regaños para Chávez Jr. “Por mis hue… hijo de tu p … Por pinch… grosero que eres, hijo de tu p...Grabando todo pinch… loco cab… Ve los ojos que tienes, pinch… loco cab..”.

La reacción del miembro del Salón de la Fama boxística causó revuelo en Internet, sin embargo, desde el estadio del equipo de beisbol de los Tomateros de Culiacán, Jr. compartió otro video junto a su padre en el que aclaran lo sucedido.

“Yo lo regaño a este cab… porque no me hace caso” dijo Julio César padre mientras su hijo, quien luce una cabellera platinada, decía “No sean mam… así es él, así es él”, aclarando que lo publicado no era un problema entre los dos, sino que así se lleva.