De Inglesita

El paliativo portugués le costó 55 millones de euros (más 25 en variables por objetivos) al Manchester United. De este modo, Bruno Fernandes podría convertirse en el medio ofensivo más costoso en la historia del futbol. Se hablaba de su incorporación desde el verano anterior, parecía que era casi un hecho, pero al final se cayó. ¿Y es que realmente quién quiere ir al United hoy si no es por dinero?

El club lleva mucho tiempo en un estancamiento que ha restado un atractivo que presumía años atrás. Hoy, los rojos no son candidatos para ningún torneo.

De bote pronto, uno ve los nombres que integran el XI titular del United y le suena a que es de un equipo de media tabla y sin aspiraciones. No, no es por demeritar la labor y el profesionalismo de estos jugadores, pero no es de lo que se espera de un peso pesado de Inglaterra.

Salvo David de Gea y Pogba, no hay realmente jugadores de clase mundial. Bruno llega para revertir esta situación. No es un jugador top, cierto, pero tiene gol. Es un medio ofensivo con llegada y en buen momento. De primeras, parecería que favorece al ataque Red Devil de Martial, Greenwood y Rashford, pero habrá que ver cómo sigue funcionando la parte defensiva para hablar de resultados positivos.

Sin embargo, aunque no es una cortina de humo, no se debería desviar la atención de lo realmente importante: el funcionamiento del equipo. Claro, el portugués llega para sumar a ello, pero recordemos los absurdos fichajes anteriores que fracasaron rotundamente, como el de Di María, Falcao, Alexis Sánchez o Romelu Lukaku.

De hecho, Alexis vuelve al United para la siguiente temporada. Ole Gunnar Solskjaer, DT del United dijo que el chileno volverá de su préstamo con el Inter y que probará que todos (refiriéndose a los medios) están equivocados sobre Sánchez. De continuar en buena forma, sumado a los refuerzos que tendrán que llegar en verano, el United podría empezar a dejar de soñar para vivir una realidad.

Bruno tendrá demasiada presión en su espalda. A su favor tiene que realmente el United sólo está vivo en la Europa League, y que ahí el mal funcionamiento que ha tenido el club se puede revertir con el título, para además de levantarlo, llegar a la siguiente Champions League. Así fue hace un par de años, y aquella vez echaron al PSG en octavos, pero el Barcelona les dio un golpe de realidad y los sacó en cuartos.

Bruno Fernandes estuvo tres temporadas en la Liga NOS: jugó un total de 137 encuentros, asistió en 52 ocasiones y anotó 63 tantos. Se dice que de cumplirse con los objetivos en variables que suman al traspaso, sería el mediocentro más caro en la historia del futbol. ¿Lo valdrá?