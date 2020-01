Anuncia AMLO apertura de padrones de beneficiarios de programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos meses se transparentarán los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales de su gobierno.

“Vamos a dar a conocer los padrones de todos los programas sociales, aprovechando que está aquí Emiliano (Calderón Mercado, director de Normatividad de Gobierno Digital y Datos Abiertos), para abril o para mayo, para no ponérsela tan difícil”, adelantó.

Al hacer un recuento de los mandatarios federales anteriores y sus programas sociales, López Obrador aseguró que no serán utilizados con fines electorales como en otras administraciones.

“No es el tiempo de Salinas, Sedesol, Zedillo, Prospera, Progresa, Fox y Calderón, Oportunidades, puro programa electorero para traficar con la pobreza de la gente, repartir despensas, frijol con gorgojo y quitarle los votos a la gente, eso era lo que hacían”, criticó.

“Emiliano tiene todos los padrones de todos los programas, van a ser públicos todos: el (apoyo para) adulto mayor, la pensión para niños, niñas con discapacidad, todos los que tienen becas, Sembrando Vida, los nombres, cuánto reciben, todos ayudemos en la transparencia”, reafirmó.

Aseveró que la entrega de apoyos a cada persona contribuye a evitar la corrupción, a que "no haya, como sucedía, que se robaban el dinero, que había moche, aparentemente entregaban mil pesos, (pero) le llegaba a la gente la mitad, si les iba bien, si no, no les llegaba nada”, expuso.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal añadió que los recursos de los programas sociales serán distribuidos a través de las sucursales bancarias.

“Por eso nada es con intermediarios, por eso todo de manera directa, vamos a tener sucursales del Banco de Bienestar, 2 mil 700 sucursales”, dijo al explicar que esos beneficios se repartirán en esta institución bancaria.