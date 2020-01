Niega magistrado conflicto de interés en caso Sergio Aguayo

El magistrado Francisco José Huber Olea Contró negó que exista un conflicto de interés sobre la sentencia emitida en octubre de 2019, con la que condenó al académico y columnista de esta casa editora, Sergio Aguayo, a pagar 10 millones de pesos al exgobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira Valdés (2005-2011), por daño moral.

De acuerdo al diario Reforma, cuando Rubén Moreira Valdez (2011-2017), hermano de Humberto, era gobernador del estado le entregó -en su último año- una notaría a Jean Paul, hermano del magistrado, aunque este declaró tener por lo menos 20 años sin ver ni saber de su familiar.

Cuestionado por el medio externó:

"Puedes platicar con toda la gente que me rodea, en la universidad, hay gente que me conoce desde hace mucho, desde la gente que trabaja conmigo, mis compañeros magistrados, abogados, y saben que no hay ninguna relación con él (Jean Paul) desde hace 20 años. Ni siquiera sabía que era notario, ni dónde vive".

En cuanto a su fallo en el caso, explicó que de la columna que Aguayo publicó en enero de 2016 el juicio sólo se limitó a las líneas donde el académico señala a Moreira como "corrupto" por delitos que habría cometido en España y no por los señalamientos en México.

De ahí que, dijo, para soportar su acusación, Moreira exhibió una copia de la sentencia que lo exonera en España, ésta, a juicio de Olea Contró, fue la prueba que demostró la intención del colaborador para El Siglo de Torreón de dañar la imagen del exgobernador.

Pese a que la Suprema Corte ha establecido que los políticos tienen mayor umbral de tolerancia a la crítica, el magistrado respondió que él se sirvió de un nuevo criterio.

"La Corte establece que para el daño moral que involucra periodistas y personajes públicos, que consiste en examinar no sólo lo mencionado en la información periodística que no se encuentre verificado, sino que la información proporcionada al lector se haya hecho con el afán de dañar", dijo.

Por último, señaló que, para sortear la condena, Aguayo debió desdecirse a través de otra columna y presentarla durante el juicio o, también en las audiencias.

"Lo que yo quiero decir es que este problema se hubiera evitado nada más desdiciendose, sólo de esa cosa, ni siquiera disculpándose. Saliendo la sentencia era el momento, pero no lo hizo", sostuvo.

En 2012, el magistrado fue brevemente detenido por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, según el periódico Reforma.

El perfil hecho por el mismo medio detalla que Francisco José Huber Olea Contró fue asesor jurídico de transnacionales, abogado postulante, secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de Documentación y Difusión del Tribunal Electoral del Distrito Federal, director de la División de Estudios de Posgrado de la Academia Mexicana de Derecho Canónico y entre 2008 y 2009 fue magistrado de la Séptima Sala Penal.

A partir de 2010, pasaría al cargo de magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.