Impartirán taller sobre arte sonoro

Con el objetivo de generar una noción en torno al sonido, más allá de la convención clásica que existe sobre éste, el próximo sábado 8 de febrero, el artista Martín Estrada Márquez, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), estará impartiendo el taller El arte nuevo de hacer ruido, en las instalaciones del Museo Casa del Cerro.

Estrada pretende compartirle a los asistentes una apertura que vaya más allá de la concepción musical del sonido, haciendo una revisión histórica de éste desde la época prehispánica, antes de la influencia europea, y dar un salto hasta la vanguardia, donde el movimiento futurista comenzó a pensar en el progreso y en la industria. Según Estrada, esta última corriente tomaba el sonido como una vertiente importante para el trabajo.

"Entonces empieza a reflexionar sobre un tópico que es el concepto del sonido/ruido, y a raíz de esto es cuando ya comienza a tomar forma el taller en cuanto a las referencias de artistas que producen arte sonoro. Este taller está pensado en reflexionar sobre el sonido más allá de las convenciones clásicas de éste mismo, y para servir de introducción al arte contemporáneo".

Estrada afirmó que el taller estará concebido como un taller teórico y práctico, donde los participantes, a la vez que comiencen a recibir conocimientos sobre arte sonoro y arte contemporáneo, también se les invitará a la producción por medio del sonido y su materialidad, un aspecto de suma importancia.

"Se tiende a pensar que como el sonido no se ve, no tiene materialidad, pero el sonido no es más que frecuencias y la frecuencia es parte de un elemento de la física. Todo tiene resonancia, todo tiene acústica, y por ende todo puede ser una pieza muy buena de arte sonoro".

El artista oriundo de Ciudad Lerdo, Durango, reflexiona y asegura que el sonido es un elemento que siempre está presente. Autores como el compositor estadounidense John Cage, han postulado sobre el tema.

"Siempre está presencia de alguna frecuencia imperceptible al parecer, cuando tienes un bullicio alrededor, pero por más que te quieras aislar no se puede. El ruido, más ahora, en la sociedad contemporánea, en la actualidad estamos rodeados de sonidos por todos lados".

Explicó que eso es precisamente lo que hacen los futuristas, tomar sonidos rutinarios como el timbre del teléfono, o el ruido de los autobuses, para crear conciertos "cacofónicos", lo que en un principio causaría desconcierto entre el público.

El taller pretende precisamente crear una apertura hacia este tipo de estéticas y que el asistente pueda sumergirse voluntariamente en la espesura de los sonidos.

El taller que se efectuará el 8 de febrero a partir de las 11:00 de la mañana, constará sólo de una sesión de dos horas.

Esta iniciativa también funge como la conclusión de la exhibición De Signos, Significantes y Significados, la cual Estrada realizó junto a las artistas Perla Mara Cháirez y María José Sesma, y cuyo eje central es el mismo sonido.

"Será un diálogo muy rico porque va a ser el talle, e inmediatamente después del taller se hará una visita guiada con los participantes y las personas que quieran estar. Entonces, esperamos que con lo aprendido en el taller, se pueda apreciar de manera diferente las cosas que van a ver en la exposición".