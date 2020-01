Admiten suspensión a Tren Maya

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, admitió que el Juzgado de Distrito radicado en Campeche, concedió una suspensión provisional para frenar actos tendientes a la ejecución del megaproyecto "Tren Maya", pero reiteró que no han sido aún notificados.

Aseguró que una vez que se cumpla con esa formalidad legal, acatarán lo que dicte el acuerdo correspondiente, en tanto se resuelve el juicio de amparo iniciado por miembros de comunidades de Calakmul e Xpuhil, que forman parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

"Hasta el momento no hemos sido notificados formalmente y peor, si me lo mandaron por correo, apenas me están llegando tarjetas de Navidad; imagínate cómo está la cosa. Pero una vez que nos llegue, lo vamos a tener que atender como Dios manda, de acuerdo con lo que marca la ley", expresó.

A pregunta expresa, reconoció que contaba con información parcial, sobre la negativa a la suspensión de la Consulta Indígena, pero posteriormente fue informado que se concedió la suspensión en lo concerniente a la ejecución del proyecto.

Dijo que no se actuará al margen de la ley, pero se defenderá el proyecto, pues "nos asiste la razón".

El funcionario federal cuestionó que la postura de uno o más miembros de las comunidades indígenas frene la decisión de la mayoría de esas mismas localidades, que respaldan el megaproyecto de reordenamiento territorial, "Tren Maya", consistente en mil 460 kilómetros de vías férreas, con 18 estaciones y 12 paraderos propuestos.

La ruta del Tren abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, en donde se crearán nuevos centros de población.