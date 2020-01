Comienza ciclo de cine en el Arocena

El cineclub Cuado x Cuadro del Museo Arocena ha anunciado su cartelera para el ciclo del mes de febrero. El tema elegido, "Más allá del espacio y tiempo", refiere a la situación de parejas que se encuentran pero que se enfrentan al conflicto de desafiar el tiempo o el espacio.

Carlos Saenz Peña, encargado de los programas de cine del Museo Arocena, y quien curó esta cartelera junto al voluntario José Tapia, informó que la tendencia cinematográfica de concebir al tiempo no lineal ha estado en boga últimamente.

"Puede ser circular o puede ser en repetición, puede ser de multiverso, etcétera".

La selección elegida está conformada por cinco películas, en las cuales se buscó un balance entre filmes comerciales y trabajos más propositivos en la vena del cine independiente.

Las obras que se mostrarán serán: Corra, Lola, corre, de Tom Tykwer (sábado 1 y domingo 2 de febrero), Your name, de Makoto Shinkai (sábado 8 y domingo 9 de febrero), Al filo del mañana, de Doug Liman (sábado 15 y domingo 16 de febrero), Mr. Nobody, de Jaco Van Dormael (sábado 22 y domingo 23 de febrero), así como La fuente, de Darren Aronofsky, (sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo).

Además, el 2 de febrero se tendrá una colaboración especial por parte de María Fernández Aragón, del Instituto Guteng Tag! de Torreón, quien emitirá sus comentarios sobre la película Corre, Lola, corre.

"Nosotros hablamos más bien de la técnica, de la importancia de la película, de la narrativa. Ella (María Fernández Aragón) va a abordar más bien la situación que se vivía en Alemania y cómo esa película es un reflejo de la sociedad alemana, de los cambios que había en ese momento, todo el contexto en que se dio este cine".

Todas los filmes se proyectarán a partir de las 16:00 horas. Todas las funciones son gratuitas.

Cuadro x Cuadro ha estado en funciones desde 2006, año en que se fundó el Museo Arocena.

Comenzó con proyecciones de documentales, o películas relacionadas con una fecha o que fuesen relevantes para la sociedad.

Actualmente, en sus funciones suele tener una afluencia de entre 30 y 80 personas por proyección en el auditorio del Museo Arocena.

Ciclo