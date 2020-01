Van contra iniciativa sobre matrimonios igualitarios en Veracruz

Ante protestas en contra de una iniciativa para permitir matrimonios igualitarios, un grupo de diputados locales opositores a Morena en Veracruz, advirtieron que no permitirán que sea aprobada porque "tenemos la fuerza de Dios".

Durante una manifestación encabezada por organizaciones pro familia en la sede del Congreso del Estado, legisladores del PAN, PRI e independientes manifestaron su rechazo a una reforma al Código Civil de Veracruz, en la que se plantean los matrimonios igualitarios.

Aunque previamente el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, había dicho que no estaba enlistada en la orden del día someter a votación dicha reforma, grupos conservadores se manifestaron en la sede legislativa.

Al grito de "los ataques a la familia se pagan en las urnas", integrantes de la asociación "Nacer es mi derecho" protestaron por dicha reforma que también incluye actualizar causales en favor de la mujer.

La representante de la ONG, Olga Mariana Igartúa Pérez Allende, demandó la presencia de los diputados locales y les exigió "desquitar su sueldo" y atender sus demandas.

"¿Quieren foros? Aquí hay una, ¿quieren consulta? Aquí hay una; el pueblo mexicano exige a la diputada Mónica Robles que salga, queremos que vengas y defiendas esa iniciativa aquí presente y no dentro escondida en tu curul. Los mexicanos estamos despiertos y vamos a defender a la familia y la fe".

Con un tono amenazante soltó a diputados de Morena que la decisión no se les olvidará ni en las elecciones intermedias ni en las presidenciales.

Los diputados de oposición salieron a dialogar con los manifestantes y aseguraron que "cuentan con la fuerza de Dios" y que no avalarán en ley "lo que no fue dado por la naturaleza".

El coordinador del grupo mixto "Del lado correcto de la historia", Gonzalo Guízar Valladares, así como el priista Jorge Moreno Salinas y la coordinadora del grupo "Acción Nacional" Veracruz, María Josefina Gamboa, prometieron que la iniciativa no será aprobada.

Moreno aseguró que su decisión de no avalar la reforma no es contra de alguien "sino a favor de la familia".

"La reforma no tiene que pasar, no pasará; no es en contra de alguien es a favor de la familia, que quede muy claro. Lo que la naturaleza no da no lo puede otorgar un Código, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso es lo que vamos a respaldar, lo vamos a lograr porque tenemos la fuerza de Dios", insistió.

Por su parte, la panista María Josefina Gamboa Torales indicó que están en contra "del adoctrinamiento" que se pretende hacer, en clara alusión a la ideología de género.

"Estamos en contra de la reforma, nuestro voto será en contra de la reforma y ese es un compromiso que tenemos con ustedes, lo reiteramos frente a cualquiera y además estamos absolutamente en contra de un adoctrinamiento masivo como el que se está pretendiendo; los padres veracruzano tiene derechos decidir sobre la educación de sus hijos y no podemos imponerles".