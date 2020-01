Pide matrimonio a su novia en el puente que construyeron juntos

Tras terminada la enorme estructura, Dan Del Tufo, se las arregló para quedar a solas con su novia Julia Kallmerten, en lo alto del puente levadizo Memorial en Portsmouth, New Hampshire, EUA, donde aprovechó para proponerle a la mujer la unión de sus vidas.

Según comentaron ambos a medios estadounidenses, se conocieron en la Universidad de New Hampshire, y ambos se han especializado en construcciones similares al puente que sirvió como su escenario amoroso.

#UNHLove Memorial Bridge will always be a special place for Dan Del Tufo and Juila Kallmerten (both #UNH15) who met while they were engineering students at #UNH. The two #UNHalumni worked on The Living Bridge project and got engaged there last Saturday while it was elevated! pic.twitter.com/ghNARtoZFP