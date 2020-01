Sin preverse iniciativa preferente a Congreso: Monreal

Tras su encuentro que tuvieron esta mañana senadores de Morena, PT y PVEM con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que no se prevé que el Ejecutivo federal envíe alguna iniciativa preferente al Congreso.

"No comentó ninguna, parece que no va haber, esperemos el sábado", señaló en entrevista con medios en Palacio Nacional.

El legislador zacatecano señaló que en la reunión que duró casi dos horas, López Obrador habló sobre la agenda legislativa, así como temas que al Ejecutivo le interesa como la ley de Amnistía, elevar a rango constitucional el garantizar presupuesto para programas sociales, T-MEC, legalizar la marihuana, procuración y administración de justicia, outsourcing, así como la rifa del avión presidencial.

"Él planteó fundamentalmente cinco temas: Le interesa que concluya el proceso legislativo de la Ley de Amnistía para intentar corregir injusticias contra algunas personas que injustamente están detenidas o sentenciadas".

"Le interesa el tema de elevar a rango constitucional el bienestar y la seguridad social fundamentalmente los programas de bienestar, adultos mayores, becas, Jóvenes Construyendo el Futuros, las becas en los distintos niveles de educación. Eso lo enfatizó para que se elevará y estableciera en el cuarto constitucional el derecho de todos los mexicanos y que agregarán el que no podía disminuir el presupuesto sino aumentarse para que no desaparecieran los programas sociales en el futuro".

Ricardo Monreal comentó que también se habló en la procuración y administración de justicia, "incluso nos comentó que él no había firmado ninguna iniciativa en esta materia que se enteró de manera indirecta sobre algunos contenidos que fueron filtrados como borradores de proyectos pero que él no avalaba y que no había visto y menos firmado la iniciativa".

"Él había conversado ya - vía el Consejero Jurídico- con la Corte, con la Fiscalía y con la Secretaría de Gobernación, que estaban intentando llegar a un proyecto que no generará ni contradicciones, ni regresiones, ni afectará lo que los mexicanos ya han conquistado y establecido en los en la Constitución de 1917".

Señaló que también se habló del T-MEC, el cual, aseguró, "es un instrumento económico de los más importante que ha firmado el país y que hay mucha esperanza de inversiones y de generar condiciones propicias para el crecimiento económico en el corto plazo".

Agregó que también se habló sobre la rifa del avión presidencial, en la que también hay como alternativa su venta para algún interesado, la renta a través de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Detalló que en el desayuno sólo habló él y el Presidente, y donde también se discutió sobre la legalización de la marihuana, en donde el mandatario "dice que no tiene ningún inconveniente en que se legisle, solo que los legisladores cuiden mucho los impactos que pueda tener, pero él no se opone".

Agrego que la ley del outsourcing también fue tema que se habló en el desayuno.

"Fue una reunión respetuosa, amable, incluso vimos a un presidente de buen humor, un presidente muy entusiasmado y muy comprometido con lo que está haciendo y con lo que está proponiendo", agregó.