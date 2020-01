Defiende Zermeño resurrección de la Dirección de Cultura

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, defendió hoy jueves la resurrección de la Dirección de Cultura, esto derivado de la propuesta que realizó a través de la Comisión de Gobernación y Reglamentación durante el miércoles en la tarde.

Zermeño Infante señaló que la medida de resucitar a la Dirección de Cultura como tal obedece a una necesidad de agilizar la obtención de recursos federales, además de evitar problemas administrativos que se habían venido dando desde hace años con la figura del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE).

“Lo único que buscamos es agilizar, apoyarlos en los trámites administrativos, que no sea una carga adicional para el instituto, sino que con los instrumentos que tenemos en la misma presidencia, se pueda convertir en una dirección como fue siempre, o sea, no estamos inventando nada nuevo, simplemente regresar a lo que siempre fue la Dirección de cultura, apoyarla para que tenga una mejor eficacia en sus trámites administrativos".

Se refirió además a las críticas que han lanzado ediles de oposición en el Cabildo sobre el tema, quienes han reclamado que la propuesta del alcalde haya pasado primero por la Comisión de Gobernación y Reglamentación, dejando de lado al Consejo de Cultura y la Comisión de Cultura en el propio Cabildo.

“Yo respeto la opinión de todos ellos, nomás que me den un argumento importante para entender que lo que hicimos no está bien, es lo mismo, ni desaparece el Instituto de Cultura, ni desaparece la Cultura, ni desaparecen los apoyos que se siguen dando y que queremos que cada día sean mejores en los temas culturales, entonces digo, es simplemente ajustar las cosas para hacer más eficaces, no cambia nada pues”.